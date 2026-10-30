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必勝客：買一送一！大披薩199元 萬聖節優惠吃到雙11

10月27日至11月23日PK雙饗卡APP限定：

即日起至11月23日：

11月3日至11月23日：

即日起至11月16日：

▲肯德基。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基：萬聖節炸雞買一送一！10大優惠代碼吃到雙11

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達美樂：買一送一！開搶《麥塊地下城2》盲卡包虛寶

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漢堡王：買一送一！1+1自由配49元起 萬聖節優惠

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頂呱呱：10/31萬聖節變裝「免費吃雞柳條」！呱呱包現折20元

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麥當勞：套餐現折15元！免費送麥克雞塊 歡樂送優惠送大薯

摩斯漢堡：「單套9折、第二套65折」套餐優惠！

10月30日至11月2日：

拿坡里：萬聖節優惠「6烤雞＋2烤雞翅」209元！

萬聖節快樂Happy Halloween！不給速食就搗蛋，爽吃必勝客、肯德基、達美樂、漢堡王都「買一送一」，變裝免費吃頂呱呱炸雞柳條、麥當勞歡樂送優惠「免費送大薯」、摩斯漢堡「第二套65折」套餐優惠、拿坡里「6烤雞＋2烤雞翅」209元，《NOWNEWS今日新聞》整理8大速食優惠吃到雙11購物節也能一次掌握。必勝客雙11狂歡美食節來了！提早於萬聖節開跑，即日起至11月30日（一）開吃：◾️（醬燒鮮蛤田園、炙燒豬肉總匯、熱帶鳳梨海鮮總匯）◾️◾️「◾️（全台門市、官網與PK雙饗卡APP都買得到）◾️69元◾️49元◾️79元◾️◾️◾️（下殺5折）肯德基雙11購物節速食優惠也搶在萬聖節開吃！即日起至11月16日，「爽吃111、現折111」限時優惠活動，放送10組優惠代碼：達美樂聯名《麥塊地下城2》（Minecraft Dungeons II），即日起至11月29日開吃：提醒大家，聯名盲卡數量有限，各店送完為止。漢堡王即日起至11月15日，萬聖節開吃「購堡嘉年華」優惠券：推薦原味或辣味「小華堡＋薯條」89元，或可選「華鱈魚堡＋玉米濃湯」69元。、平均一顆漢堡50元有找。推薦4件組個人套餐「雙起士牛肉堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」109元、「花生培根脆雞堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」則是109元。提醒大家，漢堡王全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）；實際供應以門市庫存為準，售完為止。頂呱呱呼應今年《環球怪物》（UNIVERSAL MONSTERS）聯名活動，歡迎消費者萬聖節變裝來吃頂呱呱。10月31日當日限定，頂呱呱全台門市（桃園機場店／松山機場店除外）推出萬聖節限定活動，需發布IG限動並標記等指定社群任務。◾️◾️提醒大家，「萬聖節裝扮」範圍含髮箍、面具、頭飾、紋身貼紙皆可；「MONSTERS角色限定裝扮」為科學怪人、科學怪人新娘、德古拉、木乃伊、狼人、半魚人、隱形人（全身裝扮需達70%以上）；限動請保留畫面供門市確認；如有店員無法辨別之角色，請主動出示圖例給店員，門市保留最終認定權；優惠活動不能合併使用，兩項活動僅能擇一參加。麥當勞APP全球版，放送本周速食優惠券：◾️買超值全餐「免費送小薯」◾️買超值全餐「免費送38元飲品」◾️買經典滿福系列套餐「免費送薯餅」◾️買陽光蛋堡系列套餐「免費送薯餅」◾️單點6塊麥克雞塊「免費送煙燻起司沾醬」（可重複兌換）◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠◾️手機點餐限定！單筆消費滿200元「免費送中薯」◾️歡樂送限定！單筆滿350元「免費送大薯」◾️買煙燻／肯瓊勁脆雞腿堡套餐「現折15元」摩斯漢堡10月「歡聚週週省」優惠券倒數開吃，萬聖節「套餐單套9折、第二套65折」速食優惠：◾️單套特價81元／2套平均價74元。◾️單套特價162元／2套平均特價149元。提醒大家，早餐冰紅茶L可享加10元升級大杯摩斯咖啡；上午10:30後，大杯冰紅茶可加20元升級紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶。拿坡里萬聖節「雞會難得」優惠活動：（原價520元）。提醒大家，烤雞不可更換成炸雞，雞肉部位恕不挑選；外送平台及西湖店不適用。