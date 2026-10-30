萬聖節快樂Happy Halloween！不給速食就搗蛋，爽吃必勝客、肯德基、達美樂、漢堡王都「買一送一」，變裝免費吃頂呱呱炸雞柳條、麥當勞歡樂送優惠「免費送大薯」、摩斯漢堡「第二套65折」套餐優惠、拿坡里「6烤雞＋2烤雞翅」209元，《NOWNEWS今日新聞》整理8大速食優惠吃到雙11購物節也能一次掌握。
必勝客：買一送一！大披薩199元 萬聖節優惠吃到雙11
必勝客雙11狂歡美食節來了！提早於萬聖節開跑，即日起至11月30日（一）開吃：
10月27日至11月23日PK雙饗卡APP限定：
◾️外帶單點「大披薩」特價199元 （醬燒鮮蛤田園、炙燒豬肉總匯、熱帶鳳梨海鮮總匯）
◾️外帶「火山大披薩半價再送可樂」特價357元起
◾️「3個大披薩」799元起
◾️「小披薩＋烤雞」買一送一（全台門市、官網與PK雙饗卡APP都買得到）
即日起至11月23日：
◾️抹茶可可QQ球5顆「買一送一」69元
◾️黃金玉米濃湯「買一送一」49元
◾️小份雞軟骨「買一送一」79元
11月3日至11月23日：
◾️個人披薩套餐「經典系列個人披薩＋副食＋飲料」特價101元
◾️義式手工薄披薩套餐「義式手工薄披薩＋副食＋飲料」特價149元
即日起至11月16日：
◾️「一公尺派對盒」特價1212元起（下殺5折）
肯德基：萬聖節炸雞買一送一！10大優惠代碼吃到雙11
肯德基雙11購物節速食優惠也搶在萬聖節開吃！即日起至11月16日，「爽吃111、現折111」限時優惠活動，放送10組優惠代碼：
買一送一！
◾️優惠代碼50518：「薯餅 x 2」特價40元
◾️優惠代碼50519：「4塊上校雞塊 x 2」特價49元
◾️優惠代碼50557：「香酥脆薯（大）x 2」特價69元
◾️優惠代碼50556：「爆脆無骨雞腿霸 x 2」特價71元
◾️優惠代碼50521：百事可樂（中）x 2」特價38元
111元套餐！
◾️優惠代碼50560：「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻」特價111元
◾️優惠代碼50495：「青花椒香麻脆雞x 2＋冰無糖綠茶（小）」特價111元
◾️優惠代碼50562：「原味蛋撻x 2＋8塊上校雞塊」特價111元
299元分享餐！
◾️優惠代碼50563：「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 2」特價299元
◾️優惠代碼50564：「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋沾醬＋原味蛋撻 x 2」特價299元
達美樂：買一送一！開搶《麥塊地下城2》盲卡包虛寶
達美樂聯名《麥塊地下城2》（Minecraft Dungeons II），即日起至11月29日開吃：
◾️外帶精選大披薩299元，即贈「Minecraft聯名盲卡包」1包。
◾️買一送一！外帶披薩買大送大，即贈「聯名盲卡包」2包。
◾️外帶或外送3個大披薩799元，即贈「Minecraft聯名盲卡包」3包。
提醒大家，聯名盲卡數量有限，各店送完為止。
漢堡王：買一送一！1+1自由配49元起 萬聖節優惠
漢堡王即日起至11月15日，萬聖節開吃「購堡嘉年華」優惠券：
◾️買一送一！4塊雞塊、薯條、辣薯球、洋蔥圈、玉米濃湯、3入黃金QQ球及38元中杯飲料都「買一送一」。
◾️1+1自由配49元起！人氣點心＋小杯飲料或熱美式研磨咖啡只要49元起！推薦原味或辣味「小華堡＋薯條」89元，或可選「華鱈魚堡＋玉米濃湯」69元。
◾️經典脆雞堡／華鱈魚堡／雙起士牛肉堡／BBQ培根牛肉堡，兩堡任選自由配99元、平均一顆漢堡50元有找。
◾️推薦4件組個人套餐「雙起士牛肉堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」109元、「花生培根脆雞堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」則是109元。
提醒大家，漢堡王全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
頂呱呱：10/31萬聖節變裝「免費吃雞柳條」！呱呱包現折20元
頂呱呱呼應今年《環球怪物》（UNIVERSAL MONSTERS）聯名活動，歡迎消費者萬聖節變裝來吃頂呱呱。10月31日當日限定，頂呱呱全台門市（桃園機場店／松山機場店除外）推出萬聖節限定活動，需發布IG限動並標記等指定社群任務。
◾️免費吃炸雞！當日MONSTERS角色限定裝扮，免費贈送「呱呱雞柳條」一份。
◾️呱呱包現折20元！當日身著任一萬聖變裝裝扮，購買呱呱包一顆「現折20元」優惠。
提醒大家，「萬聖節裝扮」範圍含髮箍、面具、頭飾、紋身貼紙皆可；「MONSTERS角色限定裝扮」為科學怪人、科學怪人新娘、德古拉、木乃伊、狼人、半魚人、隱形人（全身裝扮需達70%以上）；限動請保留畫面供門市確認；如有店員無法辨別之角色，請主動出示圖例給店員，門市保留最終認定權；優惠活動不能合併使用，兩項活動僅能擇一參加。
麥當勞：套餐現折15元！免費送麥克雞塊 歡樂送優惠送大薯
麥當勞APP全球版，放送本周速食優惠券：
即日起至11月3日：
◾️買超值全餐「免費送小薯」
◾️買超值全餐「免費送38元飲品」
◾️買經典滿福系列套餐「免費送薯餅」
◾️買陽光蛋堡系列套餐「免費送薯餅」
◾️單點6塊麥克雞塊「免費送煙燻起司沾醬」（可重複兌換）
◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠
◾️手機點餐限定！單筆消費滿200元「免費送中薯」
◾️歡樂送限定！單筆滿350元「免費送大薯」
即日起至11月16日：
◾️買煙燻／肯瓊勁脆雞腿堡套餐「現折15元」
摩斯漢堡：「單套9折、第二套65折」套餐優惠！
摩斯漢堡10月「歡聚週週省」優惠券倒數開吃，萬聖節「套餐單套9折、第二套65折」速食優惠：
10月30日至11月2日：
◾️「摩斯豬排堡＋大杯冰紅茶」單套特價81元／2套平均價74元。
◾️「超級大麥海洋珍珠堡＋抹茶達克瓦茲＋大杯冰紅茶」單套特價162元／2套平均特價149元。
提醒大家，早餐冰紅茶L可享加10元升級大杯摩斯咖啡；上午10:30後，大杯冰紅茶可加20元升級紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶。
拿坡里：萬聖節優惠「6烤雞＋2烤雞翅」209元！
拿坡里萬聖節「雞會難得」優惠活動：
10月26日至11月12日，內用或外帶都可享，拿坡里「6塊烤雞＋2支普羅旺斯烤雞翅」特價209元（原價520元）。
提醒大家，烤雞不可更換成炸雞，雞肉部位恕不挑選；外送平台及西湖店不適用。
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必勝客雙11狂歡美食節來了！提早於萬聖節開跑，即日起至11月30日（一）開吃：
10月27日至11月23日PK雙饗卡APP限定：
◾️外帶單點「大披薩」特價199元 （醬燒鮮蛤田園、炙燒豬肉總匯、熱帶鳳梨海鮮總匯）
◾️外帶「火山大披薩半價再送可樂」特價357元起
◾️「3個大披薩」799元起
◾️「小披薩＋烤雞」買一送一（全台門市、官網與PK雙饗卡APP都買得到）
即日起至11月23日：
◾️抹茶可可QQ球5顆「買一送一」69元
◾️黃金玉米濃湯「買一送一」49元
◾️小份雞軟骨「買一送一」79元
11月3日至11月23日：
◾️個人披薩套餐「經典系列個人披薩＋副食＋飲料」特價101元
◾️義式手工薄披薩套餐「義式手工薄披薩＋副食＋飲料」特價149元
即日起至11月16日：
◾️「一公尺派對盒」特價1212元起（下殺5折）
肯德基雙11購物節速食優惠也搶在萬聖節開吃！即日起至11月16日，「爽吃111、現折111」限時優惠活動，放送10組優惠代碼：
買一送一！
◾️優惠代碼50518：「薯餅 x 2」特價40元
◾️優惠代碼50519：「4塊上校雞塊 x 2」特價49元
◾️優惠代碼50557：「香酥脆薯（大）x 2」特價69元
◾️優惠代碼50556：「爆脆無骨雞腿霸 x 2」特價71元
◾️優惠代碼50521：百事可樂（中）x 2」特價38元
111元套餐！
◾️優惠代碼50560：「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻」特價111元
◾️優惠代碼50495：「青花椒香麻脆雞x 2＋冰無糖綠茶（小）」特價111元
◾️優惠代碼50562：「原味蛋撻x 2＋8塊上校雞塊」特價111元
299元分享餐！
◾️優惠代碼50563：「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 2」特價299元
◾️優惠代碼50564：「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋沾醬＋原味蛋撻 x 2」特價299元
達美樂：買一送一！開搶《麥塊地下城2》盲卡包虛寶
達美樂聯名《麥塊地下城2》（Minecraft Dungeons II），即日起至11月29日開吃：
◾️外帶精選大披薩299元，即贈「Minecraft聯名盲卡包」1包。
◾️買一送一！外帶披薩買大送大，即贈「聯名盲卡包」2包。
◾️外帶或外送3個大披薩799元，即贈「Minecraft聯名盲卡包」3包。
提醒大家，聯名盲卡數量有限，各店送完為止。
漢堡王：買一送一！1+1自由配49元起 萬聖節優惠
漢堡王即日起至11月15日，萬聖節開吃「購堡嘉年華」優惠券：
◾️買一送一！4塊雞塊、薯條、辣薯球、洋蔥圈、玉米濃湯、3入黃金QQ球及38元中杯飲料都「買一送一」。
◾️1+1自由配49元起！人氣點心＋小杯飲料或熱美式研磨咖啡只要49元起！推薦原味或辣味「小華堡＋薯條」89元，或可選「華鱈魚堡＋玉米濃湯」69元。
◾️經典脆雞堡／華鱈魚堡／雙起士牛肉堡／BBQ培根牛肉堡，兩堡任選自由配99元、平均一顆漢堡50元有找。
◾️推薦4件組個人套餐「雙起士牛肉堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」109元、「花生培根脆雞堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」則是109元。
提醒大家，漢堡王全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
頂呱呱呼應今年《環球怪物》（UNIVERSAL MONSTERS）聯名活動，歡迎消費者萬聖節變裝來吃頂呱呱。10月31日當日限定，頂呱呱全台門市（桃園機場店／松山機場店除外）推出萬聖節限定活動，需發布IG限動並標記等指定社群任務。
◾️免費吃炸雞！當日MONSTERS角色限定裝扮，免費贈送「呱呱雞柳條」一份。
◾️呱呱包現折20元！當日身著任一萬聖變裝裝扮，購買呱呱包一顆「現折20元」優惠。
提醒大家，「萬聖節裝扮」範圍含髮箍、面具、頭飾、紋身貼紙皆可；「MONSTERS角色限定裝扮」為科學怪人、科學怪人新娘、德古拉、木乃伊、狼人、半魚人、隱形人（全身裝扮需達70%以上）；限動請保留畫面供門市確認；如有店員無法辨別之角色，請主動出示圖例給店員，門市保留最終認定權；優惠活動不能合併使用，兩項活動僅能擇一參加。
麥當勞：套餐現折15元！免費送麥克雞塊 歡樂送優惠送大薯
麥當勞APP全球版，放送本周速食優惠券：
即日起至11月3日：
◾️買超值全餐「免費送小薯」
◾️買超值全餐「免費送38元飲品」
◾️買經典滿福系列套餐「免費送薯餅」
◾️買陽光蛋堡系列套餐「免費送薯餅」
◾️單點6塊麥克雞塊「免費送煙燻起司沾醬」（可重複兌換）
◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠
◾️手機點餐限定！單筆消費滿200元「免費送中薯」
◾️歡樂送限定！單筆滿350元「免費送大薯」
即日起至11月16日：
◾️買煙燻／肯瓊勁脆雞腿堡套餐「現折15元」
摩斯漢堡：「單套9折、第二套65折」套餐優惠！
摩斯漢堡10月「歡聚週週省」優惠券倒數開吃，萬聖節「套餐單套9折、第二套65折」速食優惠：
10月30日至11月2日：
◾️「摩斯豬排堡＋大杯冰紅茶」單套特價81元／2套平均價74元。
◾️「超級大麥海洋珍珠堡＋抹茶達克瓦茲＋大杯冰紅茶」單套特價162元／2套平均特價149元。
提醒大家，早餐冰紅茶L可享加10元升級大杯摩斯咖啡；上午10:30後，大杯冰紅茶可加20元升級紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶。
拿坡里：萬聖節優惠「6烤雞＋2烤雞翅」209元！
拿坡里萬聖節「雞會難得」優惠活動：
10月26日至11月12日，內用或外帶都可享，拿坡里「6塊烤雞＋2支普羅旺斯烤雞翅」特價209元（原價520元）。
提醒大家，烤雞不可更換成炸雞，雞肉部位恕不挑選；外送平台及西湖店不適用。