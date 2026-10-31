動漫周邊盲抽活動「宅一番」將於11月5日至2027年1月24日，在台北誠品R79登場，這次集結28大人氣IP，帶來近400張卡牌、近170款盲抽商品，包括《咒術迴戰》、《獵人》、《膽大黨》、《家庭教師HITMAN REBORN!》、《藥師少女的獨語》等熱門作品通通有。此外，現場還設有《關於我轉生變成史萊姆這檔事》專區，推出角色立牌、抱枕及生活周邊，讓動漫迷一次抽個過癮。

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宅一番11/5誠品R79登場！28大動漫IP、近400張卡牌一次抽

「宅一番」將於11月5日至2027年1月24日，在台北誠品R79舉辦動漫周邊盲抽活動，本次主打卡牌與盲抽收藏，現場推出3款全新卡牌系列，共40張新卡，包括《擅長逃跑的殿下》、《異世界四重奏》及《關於我轉生變成史萊姆這檔事》。

其中，《擅長逃跑的殿下》推出14張角色卡牌，重現主角北條時行在星空下、櫻花樹旁等動畫經典場景；《異世界四重奏》則集結《Re：從零開始的異世界生活》、《為美好的世界獻上祝福！》及《OVERLORD》等人氣角色，推出12張Q版樂手造型卡牌。

▲《擅長逃跑的殿下》推出14張全新角色卡牌，重現北條時行等角色的動畫經典場景，搭配日式傳統花紋與專屬配色設計。（圖／宅一番提供）
▲《擅長逃跑的殿下》推出14張全新角色卡牌，重現北條時行等角色的動畫經典場景，搭配日式傳統花紋與專屬配色設計。（圖／宅一番提供）
至於《關於我轉生變成史萊姆這檔事》，則帶來14張角色閃卡，利姆路、蜜莉姆、紅丸等角色換上戰鬥姿態，還有幹部們身穿黑色西裝的造型，讓粉絲收藏。除了新卡牌，《咒術迴戰》、《獵人》、《我的英雄學院》、《藥師少女的獨語》及《86－不存在的戰區－》等20個 IP 的經典卡牌，也將在活動期間登場。

▲《關於我轉生變成史萊姆這檔事》推出14張全新角色閃卡，收錄利姆路、蜜莉姆、紅丸、朱菜等人氣角色的戰鬥及特色造型。（圖／宅一番提供）
▲《關於我轉生變成史萊姆這檔事》推出14張全新角色閃卡，收錄利姆路、蜜莉姆、紅丸、朱菜等人氣角色的戰鬥及特色造型。（圖／宅一番提供）
▲「宅一番」11月5日於台北誠品R79登場，《異世界四重奏》推出12張Q版樂手造型卡牌，集結《Re：從零開始的異世界生活》、《OVERLORD》等人氣作品角色。（圖／宅一番提供）
▲「宅一番」11月5日於台北誠品R79登場，《異世界四重奏》推出12張Q版樂手造型卡牌，集結《Re：從零開始的異世界生活》、《OVERLORD》等人氣作品角色。（圖／宅一番提供）
《膽大黨》變色杯288元！家庭教師、路人超能100盲抽價格曝光

除了卡牌，本次活動另一大亮點就是動漫盲抽周邊。其中，《家庭教師HITMAN REBORN!》推出「連接吊飾立牌」，收錄阿綱、獄寺、山本等8位人氣角色，每款150元，另有角色徽章，每款120元。

▲《家庭教師HITMAN REBORN!》連接吊飾立牌。（圖／宅一番提供）
▲《家庭教師HITMAN REBORN!》連接吊飾立牌。（圖／宅一番提供）
人氣動畫《膽大黨》則推出相當特別的「變色杯」，只要倒入冰飲，杯身角色就會從日常造型切換成變身姿態，售價288元。《路人超能100》推出角色炫彩立牌，每款150元；《擅長逃跑的殿下》則推出和風扇形壓克力小立牌，每款150元。

▲「宅一番」11月5日於台北誠品R79登場，《膽大黨》推出遇到冰飲就會變換角色造型的變色杯，包含厄卡倫、小桃及高速婆婆等人氣角色，每款288元。（圖／宅一番提供）
▲「宅一番」11月5日於台北誠品R79登場，《膽大黨》推出遇到冰飲就會變換角色造型的變色杯，包含厄卡倫、小桃及高速婆婆等人氣角色，每款288元。（圖／宅一番提供）
▲《路人超能100》推出全新炫彩立牌，收錄影山茂夫、靈幻新隆、花澤輝氣等人氣角色，搭配繽紛特效與經典姿勢，每款150元。（圖／宅一番提供）
▲《路人超能100》推出全新炫彩立牌，收錄影山茂夫、靈幻新隆、花澤輝氣等人氣角色，搭配繽紛特效與經典姿勢，每款150元。（圖／宅一番提供）
天線寶寶抱珍奶、雞排超台！蠟筆小新搖搖公仔129元

喜歡可愛系角色的粉絲也有不少選擇。《天線寶寶》這次推出「台灣日常系列絨毛吊飾」，讓角色抱著珍珠奶茶、雞排及電鍋，甚至連藍白拖、茄芷袋等台灣特色元素都出現在設計中，每款350元。

▲《天線寶寶》推出「台灣日常系列絨毛吊飾」，角色抱著珍珠奶茶、電鍋等台灣特色物品，連藍白拖、茄芷袋也入鏡，每款350元。（圖／宅一番提供）
▲《天線寶寶》推出「台灣日常系列絨毛吊飾」，角色抱著珍珠奶茶、電鍋等台灣特色物品，連藍白拖、茄芷袋也入鏡，每款350元。（圖／宅一番提供）
《蠟筆小新》推出「花生搖搖公仔」，輕輕碰觸就會左右搖晃，每款129元；《飛天小女警x熊熊遇見你》帶來跨界聯名絨毛造型吊飾，每款350元。

▲《蠟筆小新》推出「花生搖搖公仔」，小新換上各式可愛動物造型，輕輕碰觸就會左右搖晃，每款129元。（圖／宅一番提供）
▲《蠟筆小新》推出「花生搖搖公仔」，小新換上各式可愛動物造型，輕輕碰觸就會左右搖晃，每款129元。（圖／宅一番提供）
另外，《魔法少女小圓》推出以靈魂寶石為靈感的星星複合吊飾，每款328元，還有徽章、小卡及書籤磁鐵等商品；《褲褲兔》則推出可替換磁吸眼鏡的「超級變變變」盲抽，每款189元，包含隱藏版在內共有16種表情造型。

▲《魔法少女小圓》推出以靈魂寶石為設計靈感的「星星複合吊飾」，結合角色代表色、星星配件及造型吊飾，每款328元。（圖／宅一番提供）
▲《魔法少女小圓》推出以靈魂寶石為設計靈感的「星星複合吊飾」，結合角色代表色、星星配件及造型吊飾，每款328元。（圖／宅一番提供）
《轉生史萊姆》獨立專區登場！近25款新品、抱枕與空調毯開賣

本次「宅一番」也特別設置《關於我轉生變成史萊姆這檔事》主題專區，推出近25款全新商品。其中盲抽商品包括8款「炫彩窗花立牌」，以彩繪玻璃拱窗呈現利姆路、紅丸、朱菜等角色，每款180元；另外還有8款「閃粉劇照徽章」，每款90元。

生活周邊則有史萊姆方型抱枕580元、空調毯780元，以及和風碟子組480元，讓粉絲不只可以收藏角色周邊，也能把喜歡的動漫元素融入日常生活。

▲《關於我轉生變成史萊姆這檔事》推出8款「炫彩窗花立牌」，以彩繪玻璃拱窗造型呈現利姆路、紅丸、朱菜等人氣角色，每款180元。（圖／宅一番提供）
▲《關於我轉生變成史萊姆這檔事》推出8款「炫彩窗花立牌」，以彩繪玻璃拱窗造型呈現利姆路、紅丸、朱菜等人氣角色，每款180元。（圖／宅一番提供）
▲《關於我轉生變成史萊姆這檔事》推出利姆路造型方型抱枕，包含愛心墨鏡與經典史萊姆圖案兩款設計，每款580元。（圖／宅一番提供）
▲《關於我轉生變成史萊姆這檔事》推出利姆路造型方型抱枕，包含愛心墨鏡與經典史萊姆圖案兩款設計，每款580元。（圖／宅一番提供）
▲《關於我轉生變成史萊姆這檔事》推出和風碟子組，以利姆路史萊姆造型搭配櫻花、日式花紋等元素，共有4款圖案，售價480元。（圖／宅一番提供）
▲《關於我轉生變成史萊姆這檔事》推出和風碟子組，以利姆路史萊姆造型搭配櫻花、日式花紋等元素，共有4款圖案，售價480元。（圖／宅一番提供）
🟡「宅一番」2026活動資訊

📌日期： 2026年11月5日至2027年1月24日

📌地點： 台北誠品R79（台北市大同區南京西路16號B1）

📌時間： 每週一至週日11:00至21:30

📌28組 IP、近400張卡牌、近170款盲抽商品，以及《關於我轉生變成史萊姆這檔事》主題專區

📌活動資訊以「宅一番」官方粉絲專頁公告為準


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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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