日本經典動漫《BLEACH死神》完結後，再推全新手機遊戲！萬代南夢宮娛樂推出《BLEACH Mirrors High》已於近日上線，登陸 iOS、Android 雙平台，這次不只讓玩家親自化身死神，還能自由設計角色外觀、專屬斬魄刀，體驗《千年血戰篇》之後的全新原創故事。更讓粉絲興奮的是，原作者久保帶人親自設計15名新人隊士，人氣反派「藍染惣右介」也確定成為開服首波轉蛋角色，官方同步公開由《千年血戰篇》動畫團隊製作的片頭動畫。
《BLEACH Mirrors High》正式上線！玩家化身死神、斬魄刀自由設計
《BLEACH Mirrors High》是一款以《BLEACH死神》世界觀打造的手機動作遊戲，最大特色就是玩家不再只是操控黑崎一護、朽木露琪亞等熟悉角色，而是能親自成為故事主角，加入護廷十三隊，展開屬於自己的死神冒險。
遊戲提供角色外觀、斬魄刀自訂功能，玩家可以打造專屬死神形象，並透過卡片選擇搭配華麗戰鬥演出，體驗原作招牌的斬魄刀戰鬥系統。此外，故事時間設定在《千年血戰篇》之後，將帶來不同於原作漫畫的全新原創劇情，玩家也能與熟悉的原作角色及新人隊士共同冒險。
久保帶人親自操刀！15名全新死神角色曝光
對《BLEACH死神》粉絲而言，這次最值得關注的，就是能透過遊戲認識久保帶人筆下全新的死神角色，以及漫畫完結後延伸出的原創世界觀。除了遊戲玩法，《BLEACH Mirrors High》另一大看點，就是原作者久保帶人親自設計的15名新人隊士。
官方先前已公開右島志燐、佐鳴白祢、珠輪那生、半藤吉羅及時島舞子等角色，這次則在上市前夕舉辦的「SPECIAL BROADCAST」特別節目中，一口氣揭曉另外10名新角色。
新登場的隊士包括蘆部八龍太、似村匡、星村久遠、賀地丸吹雪、頑寺美壽輝、曾巴地大角、牛腸驗、酒奈倉詠花、銀座清士郎及助永戰。每位角色都有不同的造型與特色，並邀請日本聲優參與配音，其中主角右島志燐由小林千晃配音，佐鳴白祢則由指出毬亞擔任聲優。
藍染惣右介首波轉蛋登場！限定卡池開放至11月24日
除了新角色，人氣反派藍染惣右介也確定在遊戲開服後立即登場！官方宣布，首次轉蛋活動將推出★4角色「［立於天上］藍染惣右介」，並公開專屬宣傳影片，由原版聲優速水獎親自擔任旁白。
藍染惣右介是《BLEACH死神》中最具代表性的反派之一，曾擔任護廷十三隊五番隊隊長，憑藉斬魄刀「鏡花水月」的完全催眠能力，以及深不可測的謀略，成為黑崎一護等人面臨的強大敵人。官方表示，轉蛋活動將持續至2026年11月24日下午2時59分（日本時間），台灣時間為當天下午1時59分。
《千年血戰篇》動畫團隊操刀！全新片頭曲同步公開
《BLEACH Mirrors High》也特別邀請製作《BLEACH死神 千年血戰篇》的 PIERROT FILMS 操刀片頭動畫，呈現遊戲原創角色與死神世界的全新面貌。片頭曲〈CRITICAL〉則由日本音樂人水槽負責作詞、作曲，並與ASIAN KUNG-FU GENERATION貝斯手山田貴洋共同編曲。
《BLEACH Mirrors High》目前已在App Store及Google Play上線，採基本遊玩免費、部分道具付費制，支援繁體中文。想體驗原創死神故事、收藏藍染惣右介的粉絲，現在就能下載遊玩。
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《BLEACH Mirrors High》是一款以《BLEACH死神》世界觀打造的手機動作遊戲，最大特色就是玩家不再只是操控黑崎一護、朽木露琪亞等熟悉角色，而是能親自成為故事主角，加入護廷十三隊，展開屬於自己的死神冒險。
遊戲提供角色外觀、斬魄刀自訂功能，玩家可以打造專屬死神形象，並透過卡片選擇搭配華麗戰鬥演出，體驗原作招牌的斬魄刀戰鬥系統。此外，故事時間設定在《千年血戰篇》之後，將帶來不同於原作漫畫的全新原創劇情，玩家也能與熟悉的原作角色及新人隊士共同冒險。
對《BLEACH死神》粉絲而言，這次最值得關注的，就是能透過遊戲認識久保帶人筆下全新的死神角色，以及漫畫完結後延伸出的原創世界觀。除了遊戲玩法，《BLEACH Mirrors High》另一大看點，就是原作者久保帶人親自設計的15名新人隊士。
官方先前已公開右島志燐、佐鳴白祢、珠輪那生、半藤吉羅及時島舞子等角色，這次則在上市前夕舉辦的「SPECIAL BROADCAST」特別節目中，一口氣揭曉另外10名新角色。
除了新角色，人氣反派藍染惣右介也確定在遊戲開服後立即登場！官方宣布，首次轉蛋活動將推出★4角色「［立於天上］藍染惣右介」，並公開專屬宣傳影片，由原版聲優速水獎親自擔任旁白。
藍染惣右介是《BLEACH死神》中最具代表性的反派之一，曾擔任護廷十三隊五番隊隊長，憑藉斬魄刀「鏡花水月」的完全催眠能力，以及深不可測的謀略，成為黑崎一護等人面臨的強大敵人。官方表示，轉蛋活動將持續至2026年11月24日下午2時59分（日本時間），台灣時間為當天下午1時59分。
《BLEACH Mirrors High》也特別邀請製作《BLEACH死神 千年血戰篇》的 PIERROT FILMS 操刀片頭動畫，呈現遊戲原創角色與死神世界的全新面貌。片頭曲〈CRITICAL〉則由日本音樂人水槽負責作詞、作曲，並與ASIAN KUNG-FU GENERATION貝斯手山田貴洋共同編曲。
《BLEACH Mirrors High》目前已在App Store及Google Play上線，採基本遊玩免費、部分道具付費制，支援繁體中文。想體驗原創死神故事、收藏藍染惣右介的粉絲，現在就能下載遊玩。