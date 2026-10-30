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谷歌（Google）母公司Alphabet最新財報令人失望，加深市場對人工智慧（AI）熱潮的疑慮，不只自身股價重挫，也抵銷美國第3季經濟增長帶來的利多，拖累美股週四受壓，主要指數全收黑。綜合《CNBC》等外媒報導，Alphabet公布的自由現金流為-90.7億美元，而該公司維持全年資本支出預期在1950億美元至2050億美元之間。市場分析師認為，與8月、9月相比，10月以及即將進入11月的科技股市場，狀況應該會更好、更穩定，但即便如此，投資人也已變得更加挑剔，個別科技公司發布的消息，仍可能對市場產生重大影響。29日收盤，美股道瓊工業指數下跌132.54點或0.25%，收報52342.56點；標普500指數下滑23.59點或0.30%，收在7720.39點；那斯達克指數下挫365.12點或1.38%，收26184.73點；費城半導體指數大跌165.80點或1.42%，收11518.20點。焦點個股方面，Alphabet季度財報顯示，核心的搜尋業務收入不佳，再度觸發市場對於AI衝擊的擔憂，當天股價重挫約12.3%，為跌幅最大的道指成份股，市值蒸發約4790億美元。全球最大的建築與採礦設備、柴油與天然氣引擎、工業渦輪機製造商，被視為「景氣風向球」的開拓重工（ Caterpillar），週四股價亦走低，股價下滑逾9%，創下自2020年3月以來的最大單日跌幅。