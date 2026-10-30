「煙花」颱風再度升格為強烈颱風！氣象專家吳德榮指出，強颱煙花在關島東北東方海面打轉後，最新歐洲 AI 模式模擬顯示，將在 5 天後於日本南方海面歷經第二次北轉，完成海面「大迴轉」。今（30）天下午起微弱東北季風略微增強，中南部白天依然炎熱，高溫上看 34 度，各地早晚偏涼，日夜溫差明顯。
🟡午後微弱東北季風到，中南部白天熱早晚涼
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，未來兩波東北季風強度都偏弱。今天下午起第一波微弱東北季風略微增強，但水氣偏少，北部晴轉多雲，東半部有局部短暫降雨，中南部維持晴朗穩定。今日各地白天偏熱、早晚涼，日夜溫差大；各地區氣溫分別為：北部 20 至 31 度、中部 21 至 33 度、南部 20 至 34 度、東部 18 至 31 度。
明（31）天持續受微弱東北季風影響，大台北與東半部偶有局部短暫雨，中南部白天炎熱；周日（11月1日）東北季風減弱，氣溫回升、天氣好轉。
🟡下周一北台灣略降溫，另一波微弱季風南下
下周天氣部分，吳德榮分析，下周一、下周二（2、3）將有另一波微弱東北季風南下，迎風面水氣增加、天氣轉變，北台灣氣溫將略微下降轉涼，中南部天氣仍大致穩定。
直到下周三、下周四（4、5）東北季風減弱，水氣隨之減少，除東半部偶有局部短暫雨機率外，全台各地天氣再度好轉回穩。
🟡煙花再度升格強颱，五天後大迴轉路徑曝光
針對颱風動態，中央氣象署資料顯示，第 30 號颱風「煙花」已於今日凌晨 2 時再度增強為強烈颱風。吳德榮指出，煙花目前在關島東北東方海面，偏西北西轉西北進行；明天太平洋高壓減弱，導引氣流轉偏北，移速將減慢並打轉，第 3 天起太平洋高壓增強，路徑再轉偏西。
最新歐洲（ECMWF）AI 模式模擬顯示，煙花颱風前 5 天系集平均路徑與氣象署路徑潛勢預測圖類似，5 天後煙花颱風將在日本南方海面歷經第二次北轉，才完成海面大迴轉，對台灣無直接威脅。吳德榮也說明，今年雖為「超級聖嬰年」，強颱比例略高，但侵台個數少，接近時多已減弱，民眾不必過度恐慌。
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，未來兩波東北季風強度都偏弱。今天下午起第一波微弱東北季風略微增強，但水氣偏少，北部晴轉多雲，東半部有局部短暫降雨，中南部維持晴朗穩定。今日各地白天偏熱、早晚涼，日夜溫差大；各地區氣溫分別為：北部 20 至 31 度、中部 21 至 33 度、南部 20 至 34 度、東部 18 至 31 度。
明（31）天持續受微弱東北季風影響，大台北與東半部偶有局部短暫雨，中南部白天炎熱；周日（11月1日）東北季風減弱，氣溫回升、天氣好轉。
🟡下周一北台灣略降溫，另一波微弱季風南下
下周天氣部分，吳德榮分析，下周一、下周二（2、3）將有另一波微弱東北季風南下，迎風面水氣增加、天氣轉變，北台灣氣溫將略微下降轉涼，中南部天氣仍大致穩定。
直到下周三、下周四（4、5）東北季風減弱，水氣隨之減少，除東半部偶有局部短暫雨機率外，全台各地天氣再度好轉回穩。
🟡煙花再度升格強颱，五天後大迴轉路徑曝光
針對颱風動態，中央氣象署資料顯示，第 30 號颱風「煙花」已於今日凌晨 2 時再度增強為強烈颱風。吳德榮指出，煙花目前在關島東北東方海面，偏西北西轉西北進行；明天太平洋高壓減弱，導引氣流轉偏北，移速將減慢並打轉，第 3 天起太平洋高壓增強，路徑再轉偏西。