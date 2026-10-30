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Google母公司Alphabet的股價，週四（29日）重挫近13%，創下Google自2004年上市以來的最大單日跌幅，市值一天蒸發約5000億美元。引爆賣壓的，不只是第3季財報不如預期，還有Google最重要的搜尋廣告業務，似乎開始浮現「AI可能侵蝕既有商業模式」的跡象。儘管Google搜尋查詢量成長創5年新高，搜尋營收卻連續第2季低於市場預期；另一方面，AI雖然帶動Google Cloud營收翻倍，但龐大的基礎設施支出，也讓現金流承受壓力。Alphabet第3季搜尋及其他業務營收年增12%，達633.5億美元，但未及分析師預期。更值得注意的是，搜尋營收成長率已從第1季的19%、第2季的17%，降至第3季的12%。與此同時，Google表示，平台搜尋查詢量的成長幅度創下5年來新高，使用量與營收表現之間的落差越來越難忽視。市場擔心，隨著消費者轉向ChatGPT、Claude等AI聊天機器人與代理工具，傳統搜尋可能逐漸失去部分使用需求。即使Google自身也積極發展Gemini與AI搜尋功能，使用者取得答案的方式改變，仍可能衝擊原本依賴搜尋結果、廣告點擊獲利的商業模式。深水資產管理公司（Deepwater Asset Management）的投資人慕斯特（Gene Munster）表示，若個人化AI代理逐漸成為消費者進行商業活動的起點，Google在整個消費決策流程扮演的角色可能受到影響。瑞銀分析師也指出，這次財報將再次引發市場對搜尋業務遭AI蠶食的疑慮。對此，Alphabet管理層則聲稱，外匯是第3季搜尋營收成長放緩的主要因素，預期第4季匯率影響將更大。然而，匯率解釋並未完全消除市場疑慮，因為搜尋營收連續2季不如預期，已讓投資人開始重新評估AI對Google核心業務的長期影響。報導提到，Google並非沒有嘗試將AI轉化為新的廣告收入。Alphabet商務長史奈德（Philipp Schindler）表示，公司正加速將Gemini模型導入整體廣告基礎設施，以改善廣告成效與使用者意圖判讀能力，並持續擴大AI Overviews、AI Mode的廣告布局。只不過，廣告工具與產品持續進步，不代表搜尋營收已經重新加速。史奈德也坦言，AI Mode的廣告變現能力較低，對搜尋業務造成部分影響。市場關注Google能否在使用者逐漸轉向AI問答與代理服務的同時，建立足以支撐營收成長的「新變現模式」。Alphabet股價單日重挫，反映投資人擔心的，不只是單季財報失利，而是AI可能同時帶來新競爭者與新的使用習慣，迫使Google在保護既有搜尋業務vs.推動新技術之間取得平衡。除了搜尋業務，Alphabet第3季自由現金流也降至-90.7億美元，而分析師原先預期的是-27億美元。公司維持2026年全年資本支出1950億至2050億美元的預估，並透露2027年支出將顯著增加。龐大的AI投資正成為市場檢視科技巨頭的重要指標，Alphabet的自由現金流轉負，令投資人更加關注其AI投資的資金壓力。Alphabet並非所有AI布局都面臨質疑。第3季Google Cloud營收年增逾1倍，達近310億美元，雲端未完成訂單金額也攀升至約5600億美元，顯示企業對AI基礎設施的需求強勁。就連微軟的Azure，同期營收也年增48%至332億美元，顯示企業雲端與AI需求，仍是大型科技公司的重要成長動能。Alphabet財務長艾卡納茲（Anat Ashkenazi）解釋，雲端客戶訂單增加後，公司必須先投入資金建置系統、累積庫存，待交付TPU運算系統並向客戶收款後，現金才會回流。這也說明了為何強勁的雲端需求，未必能立即反映在當期的自由現金流上。不過，Google仍須面對「搜尋廣告」這項長期現金來源的隱憂。投資銀行公司「D.A. Davidson」的分析師魯利亞（Gil Luria）直言，市場先前對AI衝擊Google的擔憂，如今似乎開始反映在業務表現上，但也不宜只憑單季結果就下定論，仍須進一步評估AI代理與新型商業模式，對於Google的長期影響究竟是什麼。對Alphabet而言，接下來的關鍵不只是讓AI持續成長，還有如何在搜尋廣告模式轉變之際，守住核心收入、證明投資的價值。原文連結：