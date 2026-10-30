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英國資深演員派崔克史都華（Patrick Stewart）於美國時間28日在洛杉磯家中過世，享壽86歲，家屬也在官方社群平台發表聲明，而派崔克史都華生前曾罹患兩種失智症，包括阿茲海默症和路易氏體失智症。而路易氏體失智症的症狀是會出現幻覺，記憶反反覆覆。早期或病程中常出現身體僵硬、手抖、走路不穩、原因不明的跌倒等。派崔克史都華病逝家中，家屬在聲明中提到，他生前經歷了阿茲海默症和路易氏體失智症的病程，最後由妻子桑妮陪伴照顧，現場充滿音樂、祈禱聲，派崔克史都華離世前表情非常平靜，而他的健康問題也受到討論。路易氏體失智症（Dementia with Lewy Bodies, DLB）與阿茲海默症（Alzheimer's Disease）都是常見的大腦神經退化性疾病，但兩者的早期症狀、病程變化有些許差異。後者是記憶力喪失最典型的症狀，前者則是早期記憶力衰退症狀不明顯，但會容易出現認知功能大幅波動，記憶混亂且時好時壞，還會出現幻覺，看到不存在的人或是動物，有些人會伴隨帕金森氏症的症狀，肌肉僵硬、動作遲緩，容易跌倒等，還會出現睡眠障礙，在夢中拳打腳踢、大喊大叫。英國國寶級演員派崔克史都華爵士縱橫演藝圈逾一甲子，跨足舞台劇、電視與大銀幕。他早年長期待在皇家莎士比亞劇團，奠定了深厚的古典戲劇底子，更以沉穩優雅的渾厚嗓音與精湛演技聞名。演藝生涯中，他曾摘下勞倫斯奧立佛獎與葛萊美獎，並多次角逐金球獎、艾美獎及東尼獎，更於2010年榮獲英國女王伊莉莎白二世冊封為爵士。據悉，派崔克史都華在辭世前已完成漫威大作《復仇者聯盟：末日崛起》的拍攝工作，該片也正式成為他詮釋經典角色「X教授」的終極告別遺作。