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▲蔡康永（左）接受王偉忠（左）訪問，兩人暢談將近1小時。（圖／翻攝中廣流行網YouTube）

經典談話節目《康熙來了》停播多年，近來頻傳蔡康永與小S（徐熙娣）有望合體開新節目，讓粉絲高度期待。蔡康永29日接受王偉忠專訪時，又被問及此事，但他坦言自己「確實不知道」，更自嘲年紀漸長面臨主持瓶頸，直呼：「我現在記憶力爛到我可能叫不出你名字，我真的很尷尬。」對於是否重返台灣電視圈掌主持棒，目前仍無定論。蔡康永與小S自2004年起攜手主持《康熙來了》長達11年，犀利幽默的互動深植人心，2016年收播後，忠實觀眾始終期盼兩人再度聯手。今年9月外界盛傳雙方將籌備新節目，當時小S大方透露渴望再次合作，蔡康永則透過經紀人保留空間回應「一切都有可能」。而蔡康永29日登上資深媒體人王偉忠主持的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，再度被追問合體究竟是遙遙無期還是順其自然？他並未給出肯定答案，只回答「確實不知道」，坦言對未來是否繼續主持感到猶豫。蔡康永更幽默自嘲退化的記憶力成為最大障礙，如果再當主持人：「我現在記憶力爛到我可能叫不出你名字，我真的很尷尬。」忍不住反問自己現在這把年紀，究竟還能否勝任高強度的節目主持工作。除了提到現階段的身體狀況，蔡康永在節目中也回憶起已故藝人高凌風的接觸。他透露，當年看見高凌風即使身患重病仍堅持站上舞台，曾讓他深感不解，私下向王偉忠請教為何大明星寧可展現狼狽的一面，也要耗盡最後力氣表演？當時王偉忠僅淡淡回答一句：「他們就是明星啊。」多年過去，蔡康永坦言自己如今終於能體會那份心情。他以招牌的黑色幽默笑稱，自己曾和小S說過，若大家不擔心他突然腦溢血倒下，他自己其實也不在乎在台上倒下，只是怕給工作人員添麻煩。蔡康永感嘆，對於熱愛表演的人而言，待在家中養老並非唯一選擇，他們追求的正是在舞台上「燒完最後一口氣，化成一陣光芒」。