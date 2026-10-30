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曾被封「香港第一美男」的港星林俊賢，今年66歲，近日意外在社群Threads掀起話題，起因是有網友重看他的經典電影《驅魔探長》、《飛越謎情》，忍不住吐槽他的角色根本是「愛毛手毛腳的噁男」，沒想到竟然釣出林俊賢本人道歉，讓網友又驚又喜。一名網友去年在Threads透露，真的真的沒辦法喜歡林俊賢這個人，其一是，林俊賢在《驅魔探長》中飾演的角色習慣對女性動手動腳，根本是「噁男」，另外在《飛越謎情》特別無能，剛好踩在原PO雷點上，直呼看了超反感。想不到事隔一年，林俊賢居然親自回應：「抱歉我當年太落力（賣力）演出，害你討厭我了。」雖然網友強調批評的是劇情中的人物，並非林俊賢本人，但仍然掀起許多關注。由於林俊賢在留言時，帳號沒有藍勾勾，網友一開始還懷疑他不是本人，他則是拍影片自證自己真的就是林俊賢，只見66歲的他雖然滿頭白髮，但是身材維持得相當好，精神狀況也很健朗，至於為什麼還沒有藍勾勾，他則表示因為現在不在香港，申請程序比較困難，目前還在努力中。