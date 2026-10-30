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亞馬遜（Amazon）第3季財報出爐，呈現2種截然不同的景象：雲端業務AWS營收年增近4成，創近5年最快成長速度，AI需求持續為公司帶來商機；但另一邊，龐大的AI基礎設施投資，也讓自由現金流由正轉負，加上第4季營收展望低於市場預期，股價在財報公布後盤後一度下跌近7%。市場開始關注，亞馬遜雖然搭上AI成長列車，但持續擴大的資本支出，究竟何時才能轉化為實際獲利與現金回報。綜合外媒報導，亞馬遜第3季營收達2019.4億美元，年增12%，每股盈餘1.89美元，2項數據均低於市場預期。其中，AWS的強勁表現本應是財報亮點，卻未能抵銷投資人對整體業績與現金流的疑慮，凸顯市場對科技巨頭的評價標準，正從「AI帶來多少成長」，轉向檢視「企業需要投入多少資金」才能維持這波成長。第3季AWS營收達459.8億美元，年增39%，不僅高於分析師預期，也創下近5年來最快成長速度。AWS營業利益則由去年同期的114億美元增加至178億美元，顯示企業對雲端運算及AI基礎設施的需求，正持續推動亞馬遜核心雲端業務擴張。這也是亞馬遜的AI布局，正逐漸展現商業成果的重要指標。隨著企業加速導入生成式AI，需要更多運算資源、資料中心及雲端服務，AWS因此成為亞馬遜承接AI需求的重要成長引擎。然而，雲端業務成長愈快，背後所需的基礎設施投資也愈龐大。亞馬遜預估2026年全年資本支出將達2200億美元，執行長傑西（Andy Jassy）表示，2027年資本支出還將顯著增加，反映公司仍在積極擴充AI與雲端運算能力。問題在於，市場雖然看見AWS的成長，卻也開始擔心，亞馬遜是否需要投入過多資金才能維持這種成長速度。當資本支出持續攀升，投資人自然會更加關注，這些投入能否帶來相應的營收與獲利。亞馬遜第3季最令市場不安的數字，是自由現金流的急遽惡化。過去12個月，自由現金流已轉為-424億美元，與去年同期+148億美元形成明顯反差。這代表亞馬遜在擴建資料中心、採購運算設備、發展AI基礎設施的過程中，現金支出大幅增加。雖然這些投資有望支撐未來AWS業務成長，但短期內也使公司現金流承受壓力。更令市場失望的是，亞馬遜對第4季營收的預測亦低於分析師預期。公司預估第4季營收將落在2400億至2470億美元，但第4季正值美國感恩節、黑色星期五、聖誕節等購物旺季，市場原本期待零售業務能帶來更強勁的成長，但亞馬遜給出的展望，並未完全滿足這些期待。因此，這次財報反映的，不只是AI投資增加所帶來的短期現金流壓力，也包括零售業務成長、整體營收展望的不確定性，所以即使AWS表現亮眼，仍不足以讓市場忽略其他業務的挑戰。對亞馬遜而言，接下來的關鍵在於如何平衡AI基礎設施投資與財務表現，一邊持續擴建運算能力、承接企業日益增加的AI需求；另一邊也讓市場看見，這些投資能夠轉化為穩定的營收、獲利與現金流。原文連結：