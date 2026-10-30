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▲can't be blue​​​​​​​只在微博、小紅書上傳中文的打招呼影片，讓台灣粉絲覺得不公平。（圖／翻攝自小紅書@cant_beblue）

▲can't be blue台灣演唱會門票至今未售完。（圖／翻攝自FANSI GO）

▲can't be blue公司發表繁體中文的道歉聲明。（圖／翻攝自公司IG@halfbluehalfnoise）

📌can't be blue 小檔案

韓文團名：캔트비블루

團名涵義：寄託「不被憂鬱情緒困住、勇於擁抱真實感受」的寓意

出道時間：2024年6月正式出道

經紀公司：Cats Whiskers

音樂風格：感性流行搖滾（Alternative Pop-Rock）、夢幻流行、獨立搖滾

官方社群：IG@cant_beblue



成員介紹（共5名）

李度勳 (Lee Dohun)：隊長、主唱、製作人、詞曲創作

金采泫 (Kim Chaehyun)：吉他手

李輝元 (Lee Hwuiwon)：貝斯手

權多泫 (Kwon Dahyun)：鍵盤手

金大勳 (Kim Daehun)：鼓手



重要代表經歷與成就：



破千萬串流代表作：〈Within the words once called love（사랑이라했던말속에서）〉在Spotify等平台累積突破3000萬次播放，獲得多位K-Pop藝人自發推薦。



國際賽事創歷史總冠軍：前往德國參加全球指標性新銳樂團大賽Emergenza Festival，奪得世界總冠軍，創下該賽事自1992年開辦以來首支韓國樂團奪冠的紀錄。



多度訪台演出：曾受邀參加台灣指標性音樂節「浮現祭」，並在台北舉辦完售專場《1st Concert in Taipei》及進軍Zepp New Taipei舉辦安可專場《BACK FOR LONGER》。

韓國獨立樂團can't be blue 2024年出道後，下個月即將第4度來台演出，要在新北市ZEPP NEW TAIPEI舉辦演唱會，但近日有台灣粉絲發現，他們開設了小紅書、微博，並發布用中文打招呼的影片，這是他們與台灣粉絲互動時，沒表現過的誠意，且成員陸續將過往貼文中的台灣國旗符號刪除，引起台人抵制。對此，can't be blue經紀公司昨（29）日晚間發文道歉了。can't be blue近日開設小紅書、微博，並上傳全中文的打招呼影片，還有cover台灣樂團福夢的中文歌曲《我活著》，這讓不少台灣粉絲認為他是故意在討好中國，因為之前can't be blue宣傳台灣專場演唱會、跟台灣粉絲打招呼時，從沒特地錄製過中文影片，因此如今積極進攻中國的舉動，讓許多粉絲「由粉轉黑」，更調侃can't be blue「不能藍，可以紅」。此外，can't be blue 11月15日來台演出的門票尚未完售，成員們日前轉發催票文，本來鍵盤手權多泫與鼓手金大勳都有打台灣國旗，結果發完後又突然刪掉了，金大勳還重發了一個沒有台灣國旗版。也有眼尖粉絲發現，他們5月來台開唱時，主唱李度勳本來的貼文是打台灣國旗圖案，加上一個搖滾手勢，但如今這些也被刪除。這讓許多台灣粉絲對他們感到失望，認為他們為了親中而選擇傷害台灣人的心，紛紛留言抵制：「被騙耶！好險還沒買票，退追」、「本來覺得歌還不錯聽的…」、「看來這樣11/15我們準備變台北你們好、我愛台北了」、「浪費我的錢，周邊基本上也賣不掉，氣死了」、「不能藍但可以紅」，網路上更掀起許多「讓票潮」，心碎的粉絲表示寧願把票給別人，自己也不想去看了。針對這波爭議，can't be blue經紀公司Cats Whiskers昨日在官方工作人員的IG發文，以繁體中文的聲明解釋刪除國旗一事：「。然而，在此過程中，我們在未充分考量過往貼文內容所承載的意義並事先做好說明的情況下，便一併修改了過去貼文中的內容、符號及表情符號。」公司為此認錯道歉︰「我們深刻理解，這次欠缺充分溝通與周全考量的處理方式，深深傷害了長期支持我們的台灣粉絲。也讓大家感到與樂團共同累積的珍貴回憶未受到應有的珍視。作為經紀公司，我們對於此次處理過程中的疏失與考慮不周深感自責，並願意承擔全部責任。」公司也強調並沒有對不同地區的粉絲差別待遇：「與大家在台灣共同度過的每一個舞台、每一份熱情與應援，對 can't be blue 的成員及 Cats Whiskers 全體團隊而言，都是極其珍貴且無可替代的回憶。」道歉內容看似相當有誠意，但多數粉絲仍不買單，認為刪除台灣國旗一事，還是做得太刻意，且並未解釋為何只有中國的社群才有講中文的打招呼影片，能讓台灣粉絲內心感到不平衡，無法再支持下去，甚至有粉絲揚言11月演唱會當天，要披著台灣獨立的毛巾過去，讓can't be blue感受到台灣粉絲愛國家的決心。