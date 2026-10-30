我是廣告 請繼續往下閱讀

涉買兇詐領3000萬！李碩彬接獲妻子死訊冷血回1句

▲空勤總隊長之女井雲蓉10月赴日本河口湖旅遊，19日遭發現陳屍旅館，頸部有刀傷，日警逮捕台籍女子楊閔涵。（圖／截自ＣＯＫＩ）

偵訊神情自若還露笑容 李碩彬用話術應對

日本河口湖命案調查出現重大轉折，井雲蓉赴日旅遊期間遭楊閔涵刺殺，檢警後續查出，死者丈夫李碩彬涉嫌策劃跨國買兇案，目的是取得高達3000萬元的保險金。李男接獲妻子死訊時反應冷淡，甚至主動表示「兇手好像是我的員工」，讓外交部人員感到毛骨悚然。落網後，他面對檢警詢問仍保持鎮定，甚至不時露出微笑，遇到意料之外的問題則以話術迴避，異常態度引發關注。井雲蓉於10月17日前往日本旅遊，19日被發現陳屍在山梨縣富士河口湖町一間旅館客房內，頸部有明顯刀傷。日本警方隨後逮捕同為台灣籍的楊閔涵，並查扣一把水果刀，將她羈押禁見。後續確認井女是我國空勤總隊長之女，案件也震撼台日兩地。台灣警方進一步調閱通聯紀錄，發現楊女與井女丈夫李碩彬在案發前後頻繁聯繫，懷疑另有內情。檢警追查後認為，李男涉嫌透過假結婚等方式為妻子投保高額保險，再指使楊女赴日行凶，企圖取得3000萬元保險金，隨即將李男拘提到案，並聲請羈押獲准。據了解，外交部人員接獲消息後，依照緊急聯絡人資料聯繫李碩彬，通知妻子在日本遇害的消息，並協助後續事宜。然而，李男接獲死訊後反應異常冷靜，沒有明顯哀傷，甚至主動向外交部人員表示：「兇手好像是我的員工」，彷彿只是以旁觀者角度談論案件，讓對方當下相當錯愕。不只接獲死訊時態度冷淡，李碩彬落網後的偵訊表現也讓辦案人員印象深刻。據了解，他面對檢警詢問時神色鎮定、回答流暢，過程中甚至不時露出微笑，整體表現宛如一名充滿自信的面試者。知情人士透露，當檢警提出超出李男預期的問題時，他會迅速調整應對方式，透過話術閃避關鍵提問、刻意避重就輕，似乎對偵訊流程相當熟悉。李碩彬的冷靜反應與案件內容形成強烈反差，也讓辦案人員感到不寒而慄。