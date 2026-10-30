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派崔克史都華（Sir Patrick Stewart）28日在家中病逝，享壽86歲，消息曝光後震撼全球影迷，與他合作超過二十載、在戲裡戲外情同父子的「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman），隨後在社群平台 Instagram 曬出兩人昔日同框合照，字裡行間滿是悲慟與不捨。休傑克曼分享了兩張珍貴的合影，其中一張他親暱地攬著派崔克史都華的肩膀，另一張則是兩人站在舞台側幕專注看著表演的背影。休傑克曼感性寫道：「今天我們失去了一位舞台與銀幕上的泰斗。對我來說，他更是一位無比珍貴的朋友與摯友。我從他身上學到了太多太多。派崔克·史都華，我餘生每一天都會深深懷念你。」兩人的緣分始於2000年的漫威超級英雄電影《X戰警》。當時休傑克曼初入好萊塢飾演「金鋼狼」，而派崔克史都華則以莎士比亞舞台劇淬鍊出的深厚演技，完美詮釋變種人精神領袖「X教授」。兩人攜手走過《X戰警》三部曲、《未來昔日》以及2017年催淚告別作《羅根》，深刻動人的對手戲與亦師亦友的情誼，早已深植影迷心中。