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英特爾（Intel）第3季財報繳出優於市場預期的成績，卻未能阻止股價重挫，29日盤後股價一度暴跌逾21%，主因是該公司對第4季提出疲弱財測，並坦言全球PC市場需求放緩，加上以色列廠區事故影響晶片供應，讓市場對短期營運前景轉趨保守。綜合外媒報導，Intel第3季營收達165.1億美元，年增21%，高於市場預期的165億美元；調整後每股盈餘52美分，也優於分析師預估的40美分。然而，公司預估第4季營收僅150億至160億美元，調整後每股盈餘約25美分，雙雙低於市場預期，成為遭到拋售的主要原因。從業務表現來看，Intel正面臨明顯的市場需求分化，第3季資料中心與AI部門，營收年增78%至73億美元，顯示AI運算需求持續為處理器市場帶來商機；但負責PC處理器的Client Computing，業務營收卻年減5%，降至81億美元，不僅表現疲弱，也低於市場預期。Intel財務長齊斯納（David Zinsner）表示，PC市場放緩的情況，至少會持續到2027年上半年。根據Counterpoint Research的資料，全球第2季PC出貨量年減4%，記憶體及其他零組件價格上漲，是影響市場需求的因素之一。Intel執行長陳立武（Lip-Bu Tan）表示，儘管短期PC產業面臨逆風，公司對CPU及整體運算平台的長期需求仍保持信心。除了PC需求疲弱，以色列廠區事故也是Intel第4季財測保守的重要原因。Intel位於以色列的晶圓廠本月發生爆炸事故，造成2名員工死亡、1人重傷，工廠因此延長停工時間，影響10奈米晶片出貨。陳立武形容這是一起令人遺憾的重大事故。齊斯納表示，這起事故預估將使公司未來2季合計減少約6億美元營收。由於供應受到干擾，Intel短期內難以完全滿足客戶需求，也進一步影響第4季營運展望。除了PC與資料中心業務，Intel晶圓代工事業的發展同樣受到市場關注。Intel目前已在亞利桑那州新廠，量產最先進的18A製程晶片，希望成為台積電（TSMC）以外、美國先進晶片的製造選項，不過目前仍缺乏大型外部客戶採用新製程。陳立武在財報電話會議上表示，預計未來2季將有幾家客戶可以對外宣布，聲稱該公司在下一代14A製程方面取得相當進展。對Intel而言，AI資料中心業務的強勁成長，雖然提供了新的機會，但PC市場降溫、工廠事故與晶圓代工客戶拓展，短期內仍是重要挑戰。如何改善供應能力、擴大外部代工客戶，並讓AI業務成長真正反映在整體獲利上，將是接下來市場觀察的重點。原文連結：