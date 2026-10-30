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台北市政府昨舉辦台北設計獎頒獎典禮，鳴天設計負責人賴謙忱獲得工業設計類銅獎，卻發現合照時佩戴的「洋流」飄帶，在官方照片中消失。讓他發文直呼，「真的把蔣寶保護得很好」，引發譁然。北市府產業發展局深夜發文證實此事，稱執行廠商作業疏失，已要求立即更正、恢復原始照片並向當事人致歉。產業局強調，尊重每位獲獎者的個人形象與表達，對於此次事件造成當事人困擾及外界疑慮，將依契約規定檢討議處，並要求廠商全面檢討相關作業流程。後續也將強化活動影像及新聞素材的審核機制，督促執行團隊落實影像處理規範，確保照片內容完整性，避免類似情形再次發生。北市府產發局也轉發執行廠商回覆內容：感謝您的反映，也對此次臺北設計獎頒獎典禮活動照片處理不周，向您致上誠摯歉意。此次因工作團隊在照片整理與編修過程中，未充分考量影像內容的完整性，確實是我們作業上的疏失。我們尊重每位獲獎者的個人形象與表達，也將儘速恢復原始照片，並檢討相關影像處理流程，避免類似情況再次發生。團隊也已立即檢討相關作業流程，後續將強化新聞及活動照片之後製規範與審核機制，尊重圖片完整性，未經適當確認，不得任意增刪或修改，以避免類似情形再次發生。再次向您致歉，也謝謝您的指正。