我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白百何街頭跟一位男性相處甚歡。（圖／翻攝自微博）

中國女星42歲白百何2021年再婚導演張思麟，沒想到近日她卻被拍到跟一位男性手牽手在街頭散步，兩人還摟著腰看起來超親密，同時她也被爆料今年6月就跟老公離婚，消息曝光後掀起網友熱議。中國狗仔昨（29）日公開一段影片，拍到白百何跟一位身材高大的男性一起吃飯，兩人不僅在街頭十指緊扣，還摟肩、摟腰，互動相當親密，之後更一起前往藝術園區看展，然而這位卻不是她的二婚丈夫、導演張思麟。消息公開後，許多網友猜測白百何與張思麟，2024年底後就很少同框，認為兩人早在今年6月就和平分手，但考量到年幼的兒子，兩人決定共同扶養，不過離婚消息白百何本人、工作室及張思麟皆尚未公開回應。至於這位男子身分究竟是誰？有人認為是男方白百何已滿18歲的大兒子，但沒有被證實。白百何2006年與歌手陳羽凡結婚，兩人育有一子，2017年卻爆出她跟男模去泰國玩的消息，男方事後發聲透露兩人早已離婚；多年後白百何與大學同學、初戀男友張思麟復合，兩人於2021年低調再婚，並迎來第二個孩子。