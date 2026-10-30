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《紐約時報》日前踢爆，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳身邊，疑似出現替中國蒐集情報的間諜，引發外界關注。黃仁勳當地時間29日接受《彭博社》（Bloomberg）訪問時首度正面回應，強調輝達與涉案的新加坡資料中心業者「Megaspeed」，彼此往來完全正常，公司也確認晶片沒有遭非法轉運至中國。根據《彭博社》報導，黃仁勳表示，輝達與Megaspeed管理層的業務關係，一切合乎正常程序，公司也有逐一檢查、清點客戶部署的GPU。黃仁勳並指出，他與遭到調查的Megaspeed前高階主管黃樂（Alice Huang）互動，與其他人並無不同，而且對方目前已不再任職於Megaspeed。《紐約時報》先前報導，美國情報機構曾調查黃樂，懷疑她替中國政府蒐集情報，並可能利用與黃仁勳的接觸，取得輝達商業資訊、美國對中國晶片出口政策的相關情報等等。面對相關疑雲，輝達發言人黎卓（John Rizzo）也強調，黃仁勳和黃樂的互動並沒有不尋常之處，黃仁勳每年都會和數千名客戶高層會面，這是身為執行長工作的一部分，Megaspeed接收的資訊，都是一般的商業資訊，無關輝達敏感的商業機密，也完全沒有國家安全相關資訊。這起事件也凸顯美中科技戰之下，輝達面臨的出口管制壓力。隨著美國持續限制先進AI晶片輸往中國，晶片流向、客戶背景及海外資料中心的交易透明度，都成為市場與監管機構關注的焦點。原文連結：