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隨著2026年世界大賽正式劃下句點，美國職棒大聯盟（MLB）球員公會於美國時間29日（台灣時間30日）正式公布首波自由球員（FA）名單，全聯盟共有144名選手正式取得自由球員資格，在這份名單中，日本旅美名將鈴木誠也、今永昇太與菅野智之全數在列。另外，大聯盟現行的勞資協議（CBA）即將於美國東部時間12月1日深夜11時59分正式到期失效，聯盟能否在此之前完成談判、避免封館情況，外界都在矚目。在本次公布的144人自由球員中，效力芝加哥小熊隊的重砲外野手鈴木誠也無疑是打者市場的頂級焦點。鈴木誠也今年旅美第5年全勤繳出亮眼成績單，出賽143場繳出2成70打擊率、26發全壘打、86分打點與OPS .841的頂級火力，今年更首度入圍國聯右外野金手套獎最終決選。在今年自由市場外野強打極度匱乏的情況下，《The Athletic》資深記者鮑登（Jim Bowden）預測他極有機會簽下一紙5年總額高達1.2億美元的巨額合約。小熊隊左投今永昇太本季出賽33場皆為先發，在走完合格報價的一年合約後投身市場，今年拿下11勝10敗、防禦率3.77並飆出追平生涯最多的174次三振，美媒看好他有機會爭取3年6900萬美元的新合約；至於效力科羅拉多洛磯隊的資深右投菅野智之，在合約走完後同樣恢復自由身，本季他先發29場拿下全隊最多的12勝12敗、防禦率5.37。在各球團方面，洛杉磯道奇隊共有9名球員正式踏入自由市場，包含兩屆美聯塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）、主力後援左投維西亞（Alex Vesia）、菲利普斯（Evan Phillips）、老將崔南（Blake Treinen）、葛拉特羅（Brusdar Graterol）、勞爾（Eric Lauer）、布比克（Kris Bubic）、工具人基凱赫南德茲（Kike Hernandez）以及宣布退役轉任球團制服組的羅哈斯（Miguel Rojas）。依照大聯盟規章，所有自由球員自世界大賽結束後的5天緩衝期、即11月2日起，即可正式與其他球團展開合約洽談與簽約程序。值得關注的是，大聯盟現行的勞資協議（CBA）即將於美國東部時間12月1日深夜11時59分正式到期失效。若大聯盟資方與球員工會未能在期限前達成新的勞資協議，聯盟恐將再度面臨「封館（Lockout）」危機，屆時包含球員簽約、交易在內的所有冬季市場運作都將被迫全面凍結。這也意味著這144名自由球員若想避免陷入合約空窗期，勢必將在11月份掀起一波激烈的簽約卡位戰。