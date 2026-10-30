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▲派崔克史都華的回憶錄《Making It So: A Memoir》在2023年時出版。（圖／翻攝自IG@sirpatstew）

▲派崔克史都華一開始出演「畢凱艦長」時，其實有量身訂製假髮，但劇組後來選擇讓他直接以光頭亮相。（圖／翻攝自YouTube＠ The Graham Norton Show）

英國資深男星派崔克史都華（Patrick Stewart）昨（29）日被家屬證實病逝消息，享壽86歲。他過去以招牌的光頭形象聞名，在《X戰警》飾演X教授，讓觀眾留下深刻印象。不過這個造型其實不是他自願的，派崔克史都華曾在回憶錄中分享光頭原因，原來他19歲時就已全禿，當年為了籌措昂貴的生髮治療費，甚至不惜跑去工地搬磚，怎料這顆光頭日後會成為他走紅關鍵。派崔克史都華在生前出版的回憶錄《Making It So: A Memoir》中透露，他年輕時原本擁有一頭濃密黑捲髮：「我從小就長著一頭濃密、烏黑的波浪捲髮，但我在17歲上戲劇學校的第一年，頭髮就開始很快地變得稀疏。」面對突如其來的禿頭危機，年少的史都華第一反應就是尋求醫學治療，但他沒想到，治療費竟會如此昂貴。派崔克史都華說，當他鼓起勇氣走進生髮診所時，他才意識到「我的口袋裡需要更多的現金。」為了湊錢，派崔克史都華毅然決然到家鄉米菲爾德（Mirfield）的一家小型建築公司上班，他當時窘迫的詢問對方是否有臨時工的職缺，一下課就去搬磚、砌磚，只為了快速賺錢。但即便他付出高昂費用，也未換來奇蹟。派崔克史都華無奈表示：「我在布里斯托爾的診所進行了治療，我把辛苦賺來的工錢都投了進去，卻一無所獲。我接受了三、四次治療，包括在頭皮上貼電極貼片、用手按摩以及塗抹各種藥膏。但完全看不到任何希望，就在19歲時頭頂已全禿了，直到現在。」只是令派崔克史都華沒想到的是，這招牌光頭最終竟成為他演藝生涯的經典象徵。1987年他前往洛杉磯為《銀河飛龍》試鏡時，劇組本來還特地將他的假髮從倫敦空運到現場，但團隊最終決定讓他以光頭造型出演畢凱艦長。後來從《星際爭霸戰》到《X戰警》系列，派崔克史都華都拋棄假髮，澈底以光頭形象深植人心，如今他過世的噩耗曝光後，也讓全球影迷萬分不捨。