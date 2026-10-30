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不要全身而退，也不要當富貴閒人

我已經遭逢巨大損失啦，但你經得起折騰，你就得去折騰，不然很浪費！

如果不把名聲燒了換一點溫暖跟亮光，留到80歲要幹嘛？辦壽宴叫大家來鞠躬嗎？

這不是我願意的，也不是我造成的

我是同性戀，在我整個長大過程中，我從來沒有對惡意感到陌生過。

人生除了死亡，剩下都是擦傷

很多人的確會拿我當例子，說政治不能碰；但我示範了，就像當年做同志一樣，碰了也不會死。死了就死了，沒死就好好活著！

主持人王偉忠主持廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，邀請多年好友蔡康永暢談近況。蔡康永過去因出席沈伯洋造勢場合，引發兩岸輿論波瀾，隨後遭逢中國市場全面封殺等風波。面對敏感爭議，蔡康永首度正面回應，坦言自己雖然「損失慘重」，但毫不在意身敗名裂，更直言「人生除了死亡，剩下的都只是擦傷」。談到當初出席造勢場合，蔡康永直言「只是去看一看」，完全沒料到後續會引發如此大的風波。王偉忠指出，如今政治風氣宛如「殺紅了眼」，用遊戲心態看待很容易遭到反噬與孤立。對此，蔡康永分享自己獨特的人生哲學，他習慣將生活當成打遊戲「過關斬將」，重點是當那個掌控局面的玩家，而非受困其中的角色。蔡康永表示，台灣每兩年就面臨一次大選，社會動輒撕裂對立。他當時心想，如果能有人在競選時做到「就事論事、開朗理性」，哪怕只有兩三位候選人相信並跟進，就是播下一顆改變的種子。面對席捲而來的抨擊與代價，蔡康永直言「」。他認為許多華人常用的詞彙容易耽誤上了年紀的人，讓人以為活到某個階段就該停止探索，他甚至當場打趣王偉忠「做舞台劇也是在折騰」。」蔡康永坦然表示，自己擁有一點名聲、財產與影響力，就算被折騰光了也無所謂，「針對失去大陸市場、被質疑背棄粉絲感情與商業誠信，蔡康永語帶無奈表示「」。他對大陸粉絲過去給予的厚愛與天文數字般的支持始終心存感激，但緣分到了就是到了。面對排山倒海的網路惡評，蔡康永則展現超然態度：「」他回憶當年無預警在李敖節目中出櫃，隨時做好傳播圈老闆全面封殺、打包走人的心理準備，如今面對政治審查與獵巫，心境早已鍛鍊得相當坦然。蔡康永也剖析近年內心的焦慮。他坦言AI的崛起嚴重打擊了創作者的價值，讓他感受到前所未有的失落與枯萎感，因此更想在有限的時間裡「衝一下浪」，碰觸過往避開的事物。此外，身為華語世界少數公開且具代表性的出櫃同志，他深知自身背負的象徵意義。他擔憂前人努力爭取來的同志平權在死前回歸原點，如果連他都活得焦頭爛額、身敗名裂，年輕同志將失去向社會與父母證明的榜樣。他表示雖然不想背負這種使命感，但若能透過好好活著給予後輩力量，他就必須站穩腳步。年過六旬的蔡康永感嘆，身邊同齡朋友的訃聞越來越多，生命隨時可能因意外或疾病戛然而止，因此他極為認同「」這句話。錄音前他特別查閱了曹操的生平，佩服曹操身為文學大家卻能在亂世中屢屢死裡逃生。「他人生可以死的機會太多了，被呂布追殺也能化險為夷，但他就活過來了。」蔡康永笑言，自己如今坐在這裡依然帶著笑容、沒有少一塊肉，「