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密爾瓦基釀酒人隊日前在世界大賽以4勝1敗的總比分力克坦帕灣光芒隊，奪下成軍58年以來的隊史首座世界大賽冠軍。釀酒人球團今（30）日正式宣布，世界大賽封王冠軍遊行將於美國當地時間10月30日（台灣時間31日）上午10時在密爾瓦基市中心隆重登場。為了讓所有學童與市民能親眼見證這項等待逾半世紀的歷史榮耀，密爾瓦基公立學區（MPS）也宣布遊行當天全學區公立學校全面停課放假1天，讓全城師生放假狂歡同慶。根據球團公布的官方活動日程，冠軍遊行預計於當地時間30日上午10時正式出發，起點設於北4街（North 4th Street）與西威斯康辛大道（West Wisconsin Avenue）的交叉路口，冠軍車隊將載著總教練墨菲（Pat Murphy）、獲選世界大賽MVP的捕手康崔拉斯（William Contreras）以及全體奪冠功臣沿街接受球迷夾道歡呼。遊行結束後，全隊將前往亨利麥爾慶典公園（Henry Maier Festival Park）舉行大型冠軍球迷慶祝集會與嘉年華活動。球團表示，遊行與集會活動全程免費開放所有市民與球迷自由入場，現場將採先到先入場制度，預期將湧入數十萬名身穿藍金球衣的狂熱球迷擠爆市中心。釀酒人隊在今年例行賽以103勝狂掃大聯盟最佳戰績，季後賽更一路過關斬將登上世界之巔。值得一提的是，在MLB全聯盟30支球隊中，密爾瓦基都會區人口僅約150萬人，是全大聯盟市場規模最小的城市，如今這座小市場球隊卻締造了震驚體壇的58年首冠奇蹟，徹底點燃整座城市的凝聚力。密爾瓦基公立學校官方網站隨後發布全校停課公告，並在首頁寫下「恭喜世界大賽冠軍！」的祝賀標語，這項體貼決策也迅速獲得MLB官方報導肯定。