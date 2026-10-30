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效力於休士頓太空人隊的28歲日本強投今井達也，正式決定不行使合約中的逃脫條款（Opt-out），選擇續留太空人隊，下個賽季將繼續與台灣旅美投手鄧愷威攜手奮戰。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）與《NBC體育》最新報導，今井達也在大聯盟菜鳥年雖經歷起伏，但選擇留在休士頓能確保未來兩年每年高達1800萬美元（約合新台幣5.8億）的優渥年薪保障，而他在明年冬天仍將握有再度跳出合約的機會。今井達也今年挑戰大聯盟首年，整季共計出賽23場（15場先發、8場後援），在76.2局投球中繳出6勝4敗、防禦率4.93的成績，送出97次三振與51次保送。《NBC體育》記者普里奧特（Matthew Pouliot）分析指出，今井達也在大聯盟首年顯然過得不如想像中順遂，然而無論是選擇重返日職或在美職尋求新東家，貿然跳出合約勢必都將付出極大的金錢代價，因此選擇留隊是相當合乎現實的決定。合約中更包含特定的局數激勵條款，報導透露若今井達也今年投球局數能突破80局大關，2027年的年薪將額外增加200萬美元，這也被外界視為太空人隊在球季尾聲大幅減少其登板次數的潛在考量之一。隨著今井達也確定續留休士頓，他將繼續與同在太空人體系奮戰的台灣好手鄧愷威並肩作戰。不過，今井達也在新賽季的先發定位依然充滿嚴峻挑戰。目前外界預期布朗（Hunter Brown）、藍伯特（Peter Lambert）與威斯尼斯基（Hayden Wesneski）將鎖定太空人輪值的前3席次，今井達也預計將與哈維爾（Cristian Javier）、布蘭柯（Ronel Blanco）等人共同競爭剩餘的輪值名額。