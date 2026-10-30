眼科名醫轉職竟碰壁！資深眼科醫師王志盟原定 11 月轉戰柳營奇美醫院，未料院方開出每週 4 節門診僅保障月薪 5 萬元，滿一年後更直接「變為零底薪」全靠業績抽成。王志盟氣炸痛批是「侮辱價」決定取消轉職，加上原任職的新營醫院已離職，目前暫時賦閒在家，下一步動向也隨之曝光。
🟡每週看診四節月薪五萬，滿一年變為零底薪
王志盟原任職於衛福部新營醫院，原本向常客病患預告 11 月將轉至柳營奇美醫院看診，未料在 Threads 發文爆料，院方給予資深主治醫師職位，待遇竟是每週 4 節門診、月薪保障 5 萬元，滿一年後甚至轉為完全零底薪，收入全憑看診人數與開刀手術抽成。對此，柳營奇美醫院目前低調不願受訪回應。
面對嚴苛條件，王志盟痛批此舉根本是「侮辱價」，毅然取消轉職約定。他感嘆台灣私人財團醫院當道，主治醫師缺乏《勞基法》制度性保障，若採零底薪抽成制，遇上淡季或欠缺知名度的醫師將難以維生。貼文曝光後引發熱議，不少網友與醫界同行抱不平，質疑醫院過度商業化，把專業醫師當成業績業務員。
🟡下一步砸500萬創業，王志盟親曝未來規劃
針對未來的下一步，根據《中時新聞網》報導，王志盟透露新營醫院原本開出月薪 20 萬元條件，但他因個人志向選擇離開。如今他已投入逾 500 萬元在苗栗成立公司並開發兒童近視照護 App，預計 11 月遷址台南，目前 Android 版本已通過審核、iOS 正審查中。他強調近視防治不能只靠醫院，盼透過數位工具協助家長從 3 歲半起掌握孩童視力變化，守護下一代健康。
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王志盟原任職於衛福部新營醫院，原本向常客病患預告 11 月將轉至柳營奇美醫院看診，未料在 Threads 發文爆料，院方給予資深主治醫師職位，待遇竟是每週 4 節門診、月薪保障 5 萬元，滿一年後甚至轉為完全零底薪，收入全憑看診人數與開刀手術抽成。對此，柳營奇美醫院目前低調不願受訪回應。
面對嚴苛條件，王志盟痛批此舉根本是「侮辱價」，毅然取消轉職約定。他感嘆台灣私人財團醫院當道，主治醫師缺乏《勞基法》制度性保障，若採零底薪抽成制，遇上淡季或欠缺知名度的醫師將難以維生。貼文曝光後引發熱議，不少網友與醫界同行抱不平，質疑醫院過度商業化，把專業醫師當成業績業務員。
針對未來的下一步，根據《中時新聞網》報導，王志盟透露新營醫院原本開出月薪 20 萬元條件，但他因個人志向選擇離開。如今他已投入逾 500 萬元在苗栗成立公司並開發兒童近視照護 App，預計 11 月遷址台南，目前 Android 版本已通過審核、iOS 正審查中。他強調近視防治不能只靠醫院，盼透過數位工具協助家長從 3 歲半起掌握孩童視力變化，守護下一代健康。