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藝人蔡康永日前現身沈伯洋競選大會，遭到中國網友怒轟是台獨藝人。昨（29）日他登上王偉忠節目，被問到突然開始參加政治活動，關鍵導火線是不是因為西門町同志酒吧被抄，他本人親自承認，認為台灣同志圈並沒有大家想的友善，如果自己不站出來「是要讓年輕人被壓迫死嗎？」蔡康永在訪問中被王偉忠問，「外界有一種揣測，這次西門町同志酒吧被抄，有人說你是因為這個事情非常憤怒，才決定站出來參加政治活動，這是觸媒嗎？」蔡康永表示，這麼多年來，大概只有自己是最公開出櫃的演藝圈人士，雖然自己會成為同性戀被攻擊時的標靶，現在好不容易到了同性戀不會被罵的時期，但人難逃一死，如果有一天自己不在了，不該讓社會風氣退回到當年。雖然台灣相對於其他國家，確實是比較同性戀友善，但出櫃的代價太大了，「會演不了偶像劇、對不起粉絲、還會被指責為不好的示範。這股壓迫從來沒消失過。」蔡康永表示，自己也不知道能夠為同志們改善多少，「不然怎麼辦？如果我不站出來，難道要讓那些十七、八歲的小朋友被壓迫死嗎？」他認為自己必須好好地站在原地，成為同志人士們的底氣，才能夠讓那些把自己當心靈依靠的人好好活下來，「如果連我都垮了、退了，他們以後要拿誰去說服父母？」