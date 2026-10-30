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2026年大聯盟世界大賽才剛由密爾瓦基釀酒人隊勇奪隊史58年首冠落幕，美國各大主流博彩巨頭隨即於美國時間29日（台灣時間30日）火速開出2027年世界大賽最新奪冠賠率。國聯冠軍賽遭到橫掃淘汰的洛杉磯道奇隊，以極低且最被看好的4.1倍賠率力壓新科世界冠軍釀酒人隊，強勢高居全大聯盟第一。新科王者釀酒人隊以6倍屈居第二，紐約洋基隊則以8倍名列第三。根據ESPN報導，美國頂級博彩公司DraftKings所公布的最新2027年世界大賽冠軍賠率顯示，各大博彩公司對奪冠前三熱門隊伍的共識極度一致：▪️洛杉磯道奇隊：4.1倍（全聯盟奪冠最大熱門）▪️密爾瓦基釀酒人隊：6倍（排名第二）▪️紐約洋基隊：8倍（排名第三）▪️波士頓紅襪隊：12倍（排名第四）▪️費城費城人隊／西雅圖水手隊：19倍（並列第五）至於一路演出驚奇、奪下美聯冠軍並殺入世界大賽的光芒隊，賠率雖未擠進前6名，但已從今年開季前的81倍飆升至23倍；本季打出黑馬身手的芝加哥白襪隊，奪冠賠率更是從去年的501倍暴衝至31倍。相較之下，舊金山巨人隊（201倍）與科羅拉多洛磯隊（501倍）則普遍不被看好。回顧今年十月戰場，釀酒人隊在國聯冠軍賽以4連勝橫掃大谷翔平領軍的道奇隊，並一路登頂封王。DraftKings體育營運總監阿韋洛（Johnny Avello）與凱撒娛樂（Caesars）棒球部門主管比吉奧（Eric Biggio）皆肯定，釀酒人打破過去「例行賽強、季後賽軟手」的刻板印象，橫掃道奇更確立了其爭冠實力。然而，各大博彩公司之所以依舊將道奇隊列為頭號奪冠大熱門，關鍵在於「頂級薪資資本與冬季補強能力」。釀酒人與光芒兩隊薪資總額皆常年落在聯盟後段班，屬於精打細算的小市場球隊；反觀道奇與洋基擁有無底限的雄厚財力，陣容深度本就傲視群雄，且在自由市場上隨時具備砸大錢網羅頂級球星的本錢。阿韋洛對此一針見血地分析：「隔年的世界大賽奪冠賠率，早已將休賽季可能發生的一切重磅簽約與補強操作全數織入其中。」即便大聯盟在12月可能因勞資協議到期面臨封館停擺變數，但博彩專家一致看好，具備強大銀彈優勢與深厚農場體系的豪門道奇隊，在2027賽季依然是最難被撼動的世界之巔挑戰者。