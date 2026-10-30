近幾年台灣露營熱度消退，高昂的花費也是主因之一。就有一名網友計畫與朋友到宜蘭出遊，查詢懶人露營價格後發現，兩人共用一帳竟要1萬2800元至1萬6800元，雖包含一泊三食，仍讓她直呼堪比五星級飯店。考量戶外蚊蟲及住宿舒適度，她決定取消露營，改找能容納20名大人、5名小孩的包棟民宿。貼文引發熱議，不少人感嘆：「以前是沒有錢才露營，現在是沒有錢去露營」，同樣預算不如住飯店更舒服。
懶人露營貴到退縮！2人一帳最高1.68萬：堪比五星級飯店
原PO於Threads分享，近日和一群朋友計畫出遊，上網搜尋宜蘭懶人露營的費用，沒想到兩人共用一頂帳篷，價格分別來到1萬2800元及1萬6800元。雖然方案已包含一泊三食，餐點可選火鍋或烤肉，但高昂費用仍讓她忍不住表示：「被嚇到倒退嚕，堪比五星級飯店！」
原PO坦言，原本只是想進山林享受森林浴，卻沒想到住宿成本這麼高，加上露營還得面對蚊蟲等戶外環境問題，衡量後認為不如直接入住飯店。她最後也放棄露營計畫，轉而詢問網友是否有適合宜蘭20名大人、5名小孩入住的包棟民宿。
兩人含三餐一帳破萬元！一票人仍不買單
貼文曝光後引起大量討論，不少人對兩人一帳破萬元的價格感到意外，「以前是沒有錢才露營，現在是沒有錢去露營」、「一晚超過3000的飯店我都覺得很貴了，只是住個帳篷要一萬多？」、「怕麻煩幹嘛不花一樣的錢去住飯店或民宿」、「以前林森比森林貴，現在森林比林森貴」。
另有網友分享自身經驗，表示連假懶人露營一晚6800元，使用完餐具還得自行清洗；也有人指出，露營雖能親近自然，但衛生、隔音與住宿舒適度未必勝過同價位飯店。
《NOWNEWS》記者過去5、6年前也曾體驗懶人露營，當時每人一晚約4000元，費用包含兩餐，晚餐可選用高級食材燒烤或火鍋。雖然當時對戶外景色及親近自然的體驗留下印象，但仍認為整體價格偏高，加上浴室設備較簡易，舒適度不如飯店，因此之後便沒有再嘗試。
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原PO於Threads分享，近日和一群朋友計畫出遊，上網搜尋宜蘭懶人露營的費用，沒想到兩人共用一頂帳篷，價格分別來到1萬2800元及1萬6800元。雖然方案已包含一泊三食，餐點可選火鍋或烤肉，但高昂費用仍讓她忍不住表示：「被嚇到倒退嚕，堪比五星級飯店！」
原PO坦言，原本只是想進山林享受森林浴，卻沒想到住宿成本這麼高，加上露營還得面對蚊蟲等戶外環境問題，衡量後認為不如直接入住飯店。她最後也放棄露營計畫，轉而詢問網友是否有適合宜蘭20名大人、5名小孩入住的包棟民宿。
貼文曝光後引起大量討論，不少人對兩人一帳破萬元的價格感到意外，「以前是沒有錢才露營，現在是沒有錢去露營」、「一晚超過3000的飯店我都覺得很貴了，只是住個帳篷要一萬多？」、「怕麻煩幹嘛不花一樣的錢去住飯店或民宿」、「以前林森比森林貴，現在森林比林森貴」。
另有網友分享自身經驗，表示連假懶人露營一晚6800元，使用完餐具還得自行清洗；也有人指出，露營雖能親近自然，但衛生、隔音與住宿舒適度未必勝過同價位飯店。
《NOWNEWS》記者過去5、6年前也曾體驗懶人露營，當時每人一晚約4000元，費用包含兩餐，晚餐可選用高級食材燒烤或火鍋。雖然當時對戶外景色及親近自然的體驗留下印象，但仍認為整體價格偏高，加上浴室設備較簡易，舒適度不如飯店，因此之後便沒有再嘗試。