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懶人露營貴到退縮！2人一帳最高1.68萬：堪比五星級飯店

▲一名網友近日替朋友出遊查詢宜蘭露營價格，發現兩人共住一帳竟要價1萬2800元至1萬6800元，讓她直呼價格堪比五星級飯店。（示意圖，非當事照／記者賴禹妡攝）

兩人含三餐一帳破萬元！一票人仍不買單