我是廣告 請繼續往下閱讀

波特蘭拓荒者隊官方今（30）日正式宣布，球團已正式執行陣中21歲中國長人中鋒楊瀚森2027-28賽季的新秀合約球隊選項。這意味著楊瀚森第3年價值約486萬美元的合約正式獲得全額保障，未來兩個賽季確定將繼續披上拓荒者戰袍。與此同時，拓荒者也同步執行了先發主力中鋒克林根（Donovan Clingan）第4年的球隊選項，球團制服組一口氣提前鎖定未來禁區雙塔的長遠拼圖。楊瀚森是在2025年NBA選秀大會首輪第16順位被拓荒者相中，雙方當時簽下一紙「2+2」形式的4年新秀合約，後兩年皆為球隊選項。本賽季邁入生涯第2年的楊瀚森，生涯至今在NBA例行賽累計出賽44場（包含1場先發），在場均7.1分鐘的出賽時間內，繳出2.3分、1.6籃板與0.5助攻。除了在NBA母隊吸取經驗，來自山東淄博的楊瀚森在2025-26賽季被重點下放至NBA G聯盟（發展聯盟）附屬球隊撕裂之城混音隊（Rip City Remix）磨練。他在G聯盟擔任不動先發，出賽19場且場場先發，在場均30.8分鐘的上場時間內繳出場均16.8分、9.1籃板、3.3助攻與1.5阻攻的統治級全能成績單，其兼具策應傳球與護框的現代中鋒潛力，深獲拓荒者管理層與教練團的高度青睞。在今日官宣執行選項前夕，拓荒者曾一度將楊瀚森下放至混音隊進行對抗訓練，但隨後火速透過官方社群宣布將他召回大名單，緊接著敲定續約選項，展現球團對其耐心栽培的藍圖。在目前拓荒者的輪值架構中，楊瀚森暫時位居先發中鋒克林根與資深防守中鋒羅威（Robert Williams III）身後，扮演板凳深度的第3號中鋒。儘管短期內在NBA賽場上的出賽時間仍受壓縮，但拓荒者提前執行2027-28賽季選項，無疑為楊瀚森注入一劑強心針，確保他能無後顧之憂地在美國高強度環境下持續強化對抗性與防守腳步。拓荒者今日同時執行的另一項關鍵決策，則是主力中鋒克林根的合約選項。現年22歲的克林根生涯至今為拓荒者出賽147場（117場先發），場均繳出9.5分、9.8籃板與1.7阻攻。在上個賽季（2025-26賽季），二年級的克林根打出生涯代表作，以場均12.1分、11.6籃板（聯盟第3）與1.7阻攻（聯盟第5）入選全明星新秀挑戰賽，更以場均4.5個進攻籃板與整季347個進攻籃板改寫拓荒者隊史紀錄，干擾投籃次數（場均13.4次）亦高居聯盟第一。隨著拓荒者制服組一次拍板克林根與楊瀚森的合約選項，波特蘭確立了未來數年以克林根主打先發、楊瀚森伺機銜接的年輕內線基石架構，持續朝著重返西區季後賽競爭行列穩步邁進。