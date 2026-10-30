我是廣告 請繼續往下閱讀

受到Google、亞馬遜及英特爾等科技大廠財報表現不如預期衝擊，美股科技股賣壓擴大，四大指數全面收黑，也拖累台股今（30）日開盤走勢。台股以46139.79點開出，下跌228.54點，隨後跌勢持續擴大，盤中一度重挫逾1277點，下探45090.71點，不僅再度跌破前波低點，也失守半年線約45280點，市場賣壓沉重。權值股同步走弱，台積電（2330）開盤下跌35元，以2380元開出，盤中跌幅擴大至45元，來到2370元；聯發科（2454）下跌185元至3860元；鴻海（2317）下跌4元至244元；廣達（2382）下跌5元至313元；台達電（2308）重挫130元至1350元，長榮（2603）則下跌1.5元至259.5元。面板族群也遭遇沉重賣壓，友達（2409）昨日召開法說會，公布第3季每股虧損0.33元，今日開盤重挫逾9%，來到30.80元；群創（3481）同步走弱，盤中下跌約8%，報42.10元。美股四大指數29日全面收黑，道瓊工業指數下跌132.54點，跌幅0.25%，收52342.56點；標普500指數下跌23.59點，跌幅0.30%，收7720.39點；那斯達克指數下跌365.13點，跌幅1.38%，收26184.72點；費城半導體指數下跌165.80點，跌幅1.42%，收11518.20點。