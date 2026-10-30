影壇巨星派崔克史都華（Patrick Stewart）今（30）日驚傳離世，享壽86歲。過去他除了演出《星艦迷航記：銀河飛龍》中「畢凱艦長」及《X戰警》系列的「X教授」廣為人知，還有著《美國老爹》、《金鋼狼：武士之戰》、《奇異博士2：失控多重宇宙》等多部代表作。消息曝光後，不少影迷感到不捨與痛心，其中《X戰警》系列電影目前仍可在Disney+上觀看；另外CATCHPLAY+則可觀看部分正版電影。
派崔克史都華離世震驚影壇 遺作12月台灣上映
派崔克史都華離世消息震驚影壇，演藝生涯超過60年的他，曾奪下葛萊美獎、金球獎等多項殊榮，並憑著《X戰警》系列的「X教授」走紅，陸續演出《星戰啟示錄》、《金鋼狼：武士之戰》、《奇異博士2：失控多重宇宙》、《熊麻吉》、《美國老爹》等多部作品。值得一提的是，預計12月16日在台灣上映的《復仇者聯盟：末日崛起》將成為派崔克史都華的銀幕遺作。
X教授爆紅 《X戰警》Disney+全集一次回顧
電影《X戰警》故事述說一群天生擁有特殊基因超能力的「變種人」組成了超級英雄團隊，描寫X教授與萬磁王分為兩派，對人類與變種人關係各方爭論相異的爭鬥，X教授相信人類與變種人可以和平共處，而萬磁王則堅信戰爭來到，傾向與人類宣戰。派崔克史都華在電影中飾演「X教授」，主張和平共存與融合，認為變種人應該幫助人類、爭取合法權益，證明變種人也能成為守護世界的英雄；《X戰警》系列電影至今仍是許多影迷心中的經典，目前全集仍可在Disney+上觀看。
派崔克史都華辭世 生前飽受失智症折磨
派崔克史都華為影壇奉獻一生，於美國時間28日在洛杉磯家中過世。家屬在官方社群平台發表聲明證實死訊，「我們懷著沉痛的心情宣布，派崔克史都華爵士於昨天在洛杉磯的家中安詳離世。在他摯愛的妻子桑妮的細心照料下，他走過了一段短暫而感人的阿茲海默症與路易氏體失智症病程。」派崔克史都華生前曾罹患阿茲海默症和路易氏體失智症，不僅會出現幻覺、記憶反覆，早期或病程中常出現身體僵硬、手抖、走路不穩、原因不明的跌倒等。
資料來源：Disney+、CATCHPLAY+
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派崔克史都華離世消息震驚影壇，演藝生涯超過60年的他，曾奪下葛萊美獎、金球獎等多項殊榮，並憑著《X戰警》系列的「X教授」走紅，陸續演出《星戰啟示錄》、《金鋼狼：武士之戰》、《奇異博士2：失控多重宇宙》、《熊麻吉》、《美國老爹》等多部作品。值得一提的是，預計12月16日在台灣上映的《復仇者聯盟：末日崛起》將成為派崔克史都華的銀幕遺作。
電影《X戰警》故事述說一群天生擁有特殊基因超能力的「變種人」組成了超級英雄團隊，描寫X教授與萬磁王分為兩派，對人類與變種人關係各方爭論相異的爭鬥，X教授相信人類與變種人可以和平共處，而萬磁王則堅信戰爭來到，傾向與人類宣戰。派崔克史都華在電影中飾演「X教授」，主張和平共存與融合，認為變種人應該幫助人類、爭取合法權益，證明變種人也能成為守護世界的英雄；《X戰警》系列電影至今仍是許多影迷心中的經典，目前全集仍可在Disney+上觀看。
派崔克史都華辭世 生前飽受失智症折磨
派崔克史都華為影壇奉獻一生，於美國時間28日在洛杉磯家中過世。家屬在官方社群平台發表聲明證實死訊，「我們懷著沉痛的心情宣布，派崔克史都華爵士於昨天在洛杉磯的家中安詳離世。在他摯愛的妻子桑妮的細心照料下，他走過了一段短暫而感人的阿茲海默症與路易氏體失智症病程。」派崔克史都華生前曾罹患阿茲海默症和路易氏體失智症，不僅會出現幻覺、記憶反覆，早期或病程中常出現身體僵硬、手抖、走路不穩、原因不明的跌倒等。
資料來源：Disney+、CATCHPLAY+