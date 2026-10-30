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全球最大加密貨幣交易所「幣安」（Binance）傳出重大資安事件，區塊鏈追蹤資料顯示，多個與幣安相關的錢包，出現異常大額資產轉移，疑似遭到轉移的加密資產，規模最高可能達到58億美元。事件曝光後，加密幣發行商Tether、Circle等業者迅速出手，已凍結超過25億美元相關資產。幣安共同創辦人趙長鵬（CZ）也坦言，這起事件看起來確實像是遭到駭客攻擊。綜合外媒報導，幣安29日表示，公司團隊已注意到潛在資安問題，正在緊急調查，與執法機關、業界夥伴協調合作，強調用戶資金安全，但在進行檢查期間，已暫停部分區塊鏈網路的提款服務，等問題排除後才會恢復。這起事件最受關注的，是相關加密資產的龐大規模。據悉Tether已凍結近15.7億美元USDT，Circle則凍結超過8億美元USDC，Ripple也凍結約2億美元相關資產。截至目前已確認遭凍結的資產總額約25.4億美元，後續數字仍可能增加。幣安共同創辦人、前執行長趙長鵬在社群平台X發文，坦言這起事件「看起來確實像是幣安遭到駭客攻擊」，並感謝Tether及Circle迅速凍結相關資產。趙長鵬也強調，雖然自己已不再負責幣安日常營運，但身為股東，他相信所有用戶資金都會獲得完整保障。幣安共同創辦人何一（Yi He）則表示，公司將承擔相關駭客事件造成的損失。此次事件也引發加密貨幣市場震盪，比特幣一度跌破7.８萬美元，由於幣安是全球規模最大的加密貨幣交易所之一，若確認遭到大規模攻擊，除了用戶資產安全，也可能進一步衝擊市場對中心化交易所的信任。目前幣安仍在調查事件原因，實際遭竊金額、攻擊者身分及資產流向均尚未完全確認。原文連結：