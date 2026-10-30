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▲安恩真（右）親在梁世燦手臂上後，又被要求再親一次額頭，讓他面露尷尬。（圖／翻攝自YouTube＠iPOP）

韓國超人氣長壽綜藝節目《Running Man》去年因遊戲環節疑似強迫女星安恩真玩親親遊戲而捲入性騷擾爭議，引發觀眾不滿投訴。南韓廣播通信審議委員會近日召開會議審議，最終在多數委員認定嘉賓為自願參與的情況下，判定該集節目內容「沒有問題」，決議不予處分。這起爭議源自去年11月23日播出的節目，當時節目邀請韓劇《一吻爆炸》演員安恩真、金武俊擔任嘉賓。製作組配合劇名設計蒙眼猜人的接吻遊戲，主持梁世燦矇上眼睛，由安恩真當魔王，在他額頭上留下一吻。後來公布答案後，梁世燦驚訝自己竟沒猜對，竟當眾要她再親一次。安恩真只好略帶尷尬的親在他的手臂上，結果梁世燦又把自己的額頭湊過去，示意安恩真多親一點，讓安恩真立刻驚慌閃躲，直呼「做不到」。雖然當天現場氣氛融洽，此事也被其他班底以玩笑話帶過，但該集播出後，立刻就引發觀眾強烈反彈，甚至批評製作組在闔家觀賞的時段安排親吻遊戲，將女星尷尬、不舒服的反應當成笑料，帶有性騷擾意味，因此向相關單位進行投訴。對此，韓國廣播審議小組委員立案調查，審議委員洪美愛（音譯）認為這個遊戲確實不妥，主張提出行政指導。但小組主席金敏貞（音譯）分析，出演者事先已掌握規則並且是自願參與，難以認定有違反個人意願的強迫肢體接觸。最終5名審議委員中，有4人投票認定「沒有問題」，全案以不處分正式結案。安恩真是韓國實力派演員，過去演過《機智醫生生活》、《屍戰朝鮮》、《他人即地獄》等等熱門韓劇，人氣頗高，但針對這起引發熱議的性騷擾爭議，她與經紀公司都未出面回應，應該是不希望風波再擴大。