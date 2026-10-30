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今年休賽季拋出震撼彈、離開效力10年的波士頓塞爾提克轉投費城76人隊的球星布朗（Jaylen Brown），近日在知名節目《The Young Man and the Three》與飾演「哈利波特」的影星雷德克里夫（Daniel Radcliffe）對談時，開轟NBA官方個人獎項的評選機制。布朗直言，NBA的諸多獎項本質上不過是「行銷包裝」，投票者往往只憑個人喜好或故事投票，甚至形容評選機構根本是「捏造出來的虛構委員會」。布朗生涯曾5度入選明星賽、2度入選年度最佳陣容，並在2024年率隊奪冠時包辦東區決賽與總冠軍賽雙料MVP。然而談到MVP或「世界最佳球員」等頭銜該歸誰時，布朗卻表現得非常不屑。「媒體和那些擁有投票權的人，有時只是選他們喜歡的人，或是選他們想要呈現的故事。」布朗直言，「這跟實力無關，一切都是行銷。標準一直在變，如果我永遠在追逐一個不斷移動的目標，我將永遠無法感到滿足，也永遠不會快樂。」他更質疑評選機制的客觀性：「所有大家追逐的獎項與外界認同都不重要，那些都是被捏造出來的。有人發明了獎項、成立了一個虛構的委員會，根據不知道是什麼的標準把獎項發給別人，根本沒有人真正搞得懂。」布朗強調，自己的快樂與個人價值絕不受外在評語或獎項控制，而是專注於團隊內部的領導力與付出。「今天我是個合格的領袖嗎？我如何面對逆境？我有沒有為勝利付出一切？這些才是我在乎的。」事實上，布朗在講出這番言論正值他加盟76人隊的甜蜜期。今年7月1日透過交易降臨費城後，布朗迅速與詹姆斯（LeBron James）、恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）及新秀埃奇庫姆（V.J. Edgecombe）組成本季全聯盟最令人聞風喪膽的先發陣容。目前76人開季打出4勝1敗的亮眼成績，先發五人組場均狂轟97.3 分，高居全聯盟第一。布朗本季場均能穩定貢獻20.6分、6.6籃板與4.2助攻，與場均28.4分的得分王馬克西以及兼任控球樞紐的詹姆斯合作無間。