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陸軍206旅9月30日發生王姓女中尉墜樓輕生事件，事後被爆出疑似生前遭言語霸凌，藍委徐巧芯昨更為此和國防部長顧立雄互槓，痛斥他「你國防部長你囂張是不是？半個月3條人命，你有沒有良心啊？」。家屬晚間更發出聲明，表示對顧立雄的質詢應對非常失望，把錯推到妹妹身上，無法接受。顧立雄今（30）日宣布，將206旅旅長和政戰主任調職，也會做適切處分。顧立雄今赴立院接受總質詢，針對輕生女中尉家屬批評對他失望，表示對這樣年輕生命的喪失感到非常不捨。事發前心輔有介入，但發生這樣的憾事，國防部也感到非常痛心。顧立雄說，進行調查之後，也確認相關管理疏失，心輔也都有一些具體精進。那也將206旅的旅長跟政戰主任進行調職，那也對一些人員懲處。事後還是會檢討精進心輔作為，以免憾事發生。顧立雄說，昨天在詢答過程中有發生一些插曲，讓他沒有機會能夠說完，那有一點遺憾。