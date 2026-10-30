我是廣告 請繼續往下閱讀

巴基斯坦為支持「一個中國」政策，拒絕台灣的航空公司進出其領空，消息披露後又撤回禁令。對此，行政院長卓榮泰今（30）日受訪時呼籲，希望若干的國家不要刻意來干擾或破壞國際航空的安全，這才是對全人類最大的一個保障。卓榮泰上午赴立法院施政報告並備詢，媒體詢問，巴基斯坦的禁航令以後會不會發生？有沒有跟他們抗議？卓榮泰回應，政府會循例來維護我國在國際航空上面的主權跟權益，他也希望若干的國家不要刻意來干擾或破壞國際航空的安全，這才是對全人類最大的一個保障。傳出巴基斯坦一度以「一中政策」為由拒絕台灣航空公司進出領空，之後又恢復。行政院發言人李慧芝則說，高度遺憾巴基斯坦扈從中國、無視國際規範，衝擊飛安、將空域政治化行徑，交通部會與業者保持聯繫並提供協助；外交部也嚴厲譴責巴方扈從中國漠視國際現實，並重申兩岸互不隸屬。