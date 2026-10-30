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▲22公尺的大南瓜，即將迎來最後一年展出。（圖／高市府教育局提供）

▲2026高雄萬聖節交通指南（圖／取自高雄市教育局臉書）

▲2026高雄萬聖節捷運轉乘資訊（圖／取自高雄市教育局臉書）

▲2026高雄萬聖節汽車停車資訊（圖／取自高雄市教育局臉書）

▲2026高雄萬聖節機車停車資訊（圖／取自高雄市教育局臉書）

▲2026高雄萬聖節交通管制資訊（圖／取自高雄市教育局臉書）

▲「2026高雄萬聖節」大舞台完整活動時程表。（圖／記者葉盛耀攝）

高雄市府宣布，「2026高雄萬聖節」將於今（30）日晚間登場，活動將至11月1日，地點就在衛武營國家藝術文化中心。高雄市府表示，延續去年吸引60萬人次參與的熱潮，今年活動全面升級，有360度南瓜燈光秀、九大主題打卡專區、親子裝扮星光大道等，而22公尺高的巨型大南瓜，今年將是最後一次展出。高雄市府也公布周邊交通管制等措施，《NOWNEWS今日新聞》整理交通與轉乘指南、管制區、汽機車停車資訊等一次看。高雄市教育局提到，今年南瓜燈光秀全面升級，透過更具視覺震撼的360度燈光展演，讓南瓜長出翅膀，每天的19:00–21:00，每整點及半點一場。現場同步規劃九大主題打卡專區。此外，今晚點燈儀式也邀請台鋼雄鷹啦啦隊女孩Nina、千千現身同歡。活動周邊車位有限，市府呼籲民眾搭捷運至衛武營站6號出口或公車前往，活動期間周邊將實施機動交通管制，收費汽車停車有衛武營都會公園北區停車場、衛武營地下停車場、衛武營東側停車場、輜汽路停車場及日月亭鳳山青年路停車場；免費機車停車場有鳳山區忠孝國小、鳳甲國中、新甲國小、鳳新高中及忠孝國中。抵達橘線衛武營站→6號出口出站→右轉步行3分鐘即達。▪️衛武營國家藝術文化中心（三多路）：11、52A、70三多幹線。▪️建軍站（捷運衛武營站）：50五福幹線、70三多幹線、88建國幹線、黃2A、紅21、橘7A、橘8、橘11A、52A、53、73、87、8001、E09區間。▪️衛武營都會公園：70三多幹線、52A、11。▪️衛武營都會公園（南京路）：黃2A、8505、11。P01：衛武營都會公園北區汽車停車場P02：衛武營國家藝術文化中心地下汽車停車場（10月30日12:00～11月1日 22:00）出入動線調整：西側口（三多一路）進、東側口（國泰路二段）出P03：衛武營東側汽車停車場P04：輜汽路停車場P05：日月亭鳳山青年路停車場忠孝國小：請由 新富路大門 進入忠孝國中：由國泰路二段大門進入鳳新高中：請由 新富路大門 進入鳳甲國中：請由 輜汽路大門 進入新甲國小：請由 新富路大門 進入高雄萬聖節活動期間將實施機動左轉管制，管制路口包括：▪️三多一路／建軍路口▪️三多一路／國泰路二段口▪️國泰路二段／南京路口🟡「▪️19:00-19:05｜燈光秀19:30-19:35｜燈光秀20:00-20:05｜燈光秀20:30-20:35｜燈光秀21:00-21:05｜燈光秀▪️18:30-18:40｜中正國小 舞蹈班「舞所不在·萬聖狂歡」18:40-18:50｜新甲國小 星火創藝團「午夜驚魂：怪物大暴走」▪️19:00-19:05｜燈光秀19:30-19:35｜燈光秀20:00-20:05｜燈光秀20:30-20:35｜燈光秀21:00-21:05｜燈光秀▪️14:00-14:30｜MOMO 親子台歡樂唱跳15:00-15:30｜YOYO 金曲唱跳16:00-16:30｜小公視 皮擦擦 萬聖大跳跳17:00-17:30｜彌陀國小 幸福三太子「心花開·練舞功·戰鬥」18:00-18:30｜小公視 萬聖狂歡夜19:00-19:30｜萬瓜燈海 點亮大南瓜19:05-20:30｜LiveCam 星光大道▪️14:30-15:00｜新上國小 飛快奏弦樂團「巴爾托克：羅馬尼亞舞曲」15:30-16:00｜興中國小民俗小學「布鼓拉芙兒童藝術團 聽見故事·聽見貝神」16:30-17:00｜YOYO 金曲唱跳17:30-18:30｜正興國小 附設幼兒園寶貝團「加油鴨·加油油」光榮國小 非洲鼓團「高雄嘻咿呼·快樂的鼓聲」19:05-19:30｜YOYO 金曲唱跳20:05-20:30｜小公視 小黑啤 搗蛋開唱▪️19:00-19:05｜燈光秀19:30-19:35｜燈光秀20:00-20:05｜燈光秀20:30-20:35｜燈光秀21:00-21:05｜燈光秀▪️14:00-15:00｜凱旋國小 兒童樂隊「凱旋魔幻樂章」內門國小 宋江陣「新時代的臥虎藏龍」15:00-15:30｜YOYO 金曲唱跳16:00-16:30｜小公視 歡迎進滋森林之森 播報派對17:30-18:50｜紙風車劇團 雞城故事19:05-20:30｜LiveCam 星光大道▪️14:30-15:00｜MOMO親子台 歡樂唱跳15:30-16:30｜福山國小 直笛團「笛聲魔法派對：徐樂與狗 戮力全開！」鳥松國小「直笛&舞蹈特色團隊 童聲笛影·魔舞嘉年華」16:30-17:00｜MOMO親子台 歡樂唱跳17:30-18:00｜木森英語 The Halloween Party Rescue! 拯救萬聖派對！19:05-19:30｜小公視 妖果小學 夜光狂歡秀20:05-20:30｜YOYO 金曲唱跳