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知名主持人蔡康永日前現身民進黨台北市長候選人沈伯洋競選場合引發關注，他接受王偉忠節目《欸！我說到哪裡了？》專訪時親自證實，站出來的關鍵動機正是源於10月初台北市警方突擊搜索西門町同志酒吧，所引發的執法爭議。對此，沈伯洋今（30）日受訪時表示，如何打造同志友善環境，是政府責無旁貸的責任，未來他會繼續朝這個方向來努力。蔡康永受訪時表示，他無法忍受有生之年看到同志平權成果倒退，即便面臨商業損失也要為少數族群撐腰；王偉忠聽完後驚訝說，過去完全不知道蔡康永對同志議題竟藏著這麼深的使命感。對此，沈伯洋上午在立法院受訪時回應，台北市政府前陣子的執法動作，造成很多同志族群不滿，台灣雖然看起來是亞洲最早承認同性婚姻的國家，但其實很多同志處境，並沒有得到相對應的改善。沈伯洋提到，「康永哥講的話，其實非常的動人」，政府端對這些事要戒慎恐懼，要如何營造友善的環境？他覺得是政府責無旁貸的責任，未來他也會繼續朝這個方向來努力。對於王偉忠稱專訪沈伯洋後被部分網友攻擊，沈伯洋直言，資深媒體人所做的專訪，都是非常專業的，對於不同立場的人，都希望訪談，「我覺得這是他們作為專業媒體人的使命感，只因為做了這些訪談被攻擊，我是為偉忠哥抱不平」。