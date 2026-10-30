五六日咖啡優惠登場，迎接週六萬聖節，7-11即起門市精品拿鐵、精品美式買2送2，還有精品燕麥拿鐵第2杯10元，紫桑果粒紅茶／青茶買1送1；全家有經典美式、單品美式買一送一，搭配自帶杯折扣5元，經典美式最低只要18元。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜10月28日至31日
◾特大杯美式3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，6.7折（原價75元、特價33元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
📍門市｜10月30日至11月1日
◾精品燕麥拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪其朵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵第2杯10元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾珍珠奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾紫桑果粒紅茶／青茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾統一布丁冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
📍APP｜10月22日至10月31日
◾特大杯拿鐵10杯480元，6.9折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式10杯360元，6折（原價60元、特價36元）
◾咖啡珍珠歐蕾10杯500元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵10杯600元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾香鑽水果茶10杯450元，6.4折（原價70元、特價45元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶10杯360元，6.0折（原價60元、特價36元）
📍APP｜10月25日至10月31日
◾大杯燕麥拿鐵6杯333元，7.4折（原價75元、特價56元）
◾風味飲指定熱飲7杯333元，7.3折（原價65元、特價48元）
◾一顆檸檬青茶／青梅冰茶／一顆檸檬紅茶9杯333元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾冰淇淋紅茶8杯333元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾黃金蕎麥奶茶／黃金蕎麥茶7杯333元，6.8折（原價70元、特價48元）
🟡全家便利商店
📍門市｜10月31日至11月1日
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾特大杯金桔揪喝檸買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜10月30日至11月3日
◾特大經典美式任兩杯95元，79折（原價60元、特價47元）
◾特大經典拿鐵任兩杯95元，68折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式任兩杯95元，59折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵任兩杯95元，53折（原價90元、特價47元）
◾特大杯芭C檸檬綠／柳丁橙柚綠任兩杯75元，58折（原價65元、特價47元）
◾霜淇淋2支55元，約56折（原價49元、特價28元）
📍APP｜10月27日至11月2日
◾大杯單品美式咖啡買1送1，5折（原價100元、特價50元）
📍門市｜即日起至12月8日
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
🟡OK超商
📍門市｜即起至11月11日
以下單杯39元、任2杯69元
◾特大杯冰淇淋紅茶（原價65元）
◾大杯西西里咖啡（原價65元）
◾大杯楊枝甘露冰沙（原價85元）
◾中杯經典阿華田 （原價50元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵（原價65元）
◾大杯茶敬茶-奶香烏龍（原價45元）
◾大杯茶敬茶-桂花抹茶（原價55元）
◾中杯黑糖道- 黑糖薑茶（原價45元）
◾大杯黑糖道-黑糖桂圓紅棗茶（原價65元）
◾大杯草莓戀乳雪露（原價85元）
◾大杯黃金蕎麥茶（原價45元）
🟡萊爾富
📍門市｜限10月31日、11月1日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜10月14日至11月10日
◾抹茶歐蕾買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
📍APP｜10月24至10月31日
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯重乳拿鐵買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18紅玉拿鐵買10送10，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜即日起至11月10日
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
🟡美廉社
📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月24日至10月26日
◾精品美式9杯199元，4.9折（原價45元、特價22元）
◾小農拿鐵6杯199元， 6折（原價55元、特價33元）
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📍門市｜10月28日至31日
◾特大杯美式3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，6.7折（原價75元、特價33元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
◾精品燕麥拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪其朵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵第2杯10元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾珍珠奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾紫桑果粒紅茶／青茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾統一布丁冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
◾特大杯拿鐵10杯480元，6.9折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式10杯360元，6折（原價60元、特價36元）
◾咖啡珍珠歐蕾10杯500元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵10杯600元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾香鑽水果茶10杯450元，6.4折（原價70元、特價45元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶10杯360元，6.0折（原價60元、特價36元）
◾大杯燕麥拿鐵6杯333元，7.4折（原價75元、特價56元）
◾風味飲指定熱飲7杯333元，7.3折（原價65元、特價48元）
◾一顆檸檬青茶／青梅冰茶／一顆檸檬紅茶9杯333元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾冰淇淋紅茶8杯333元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾黃金蕎麥奶茶／黃金蕎麥茶7杯333元，6.8折（原價70元、特價48元）
📍門市｜10月31日至11月1日
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾特大杯金桔揪喝檸買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大經典美式任兩杯95元，79折（原價60元、特價47元）
◾特大經典拿鐵任兩杯95元，68折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式任兩杯95元，59折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵任兩杯95元，53折（原價90元、特價47元）
◾特大杯芭C檸檬綠／柳丁橙柚綠任兩杯75元，58折（原價65元、特價47元）
◾霜淇淋2支55元，約56折（原價49元、特價28元）
◾大杯單品美式咖啡買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
📍門市｜即起至11月11日
以下單杯39元、任2杯69元
◾特大杯冰淇淋紅茶（原價65元）
◾大杯西西里咖啡（原價65元）
◾大杯楊枝甘露冰沙（原價85元）
◾中杯經典阿華田 （原價50元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵（原價65元）
◾大杯茶敬茶-奶香烏龍（原價45元）
◾大杯茶敬茶-桂花抹茶（原價55元）
◾中杯黑糖道- 黑糖薑茶（原價45元）
◾大杯黑糖道-黑糖桂圓紅棗茶（原價65元）
◾大杯草莓戀乳雪露（原價85元）
◾大杯黃金蕎麥茶（原價45元）
📍門市｜限10月31日、11月1日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
◾抹茶歐蕾買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯重乳拿鐵買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18紅玉拿鐵買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月24日至10月26日
◾精品美式9杯199元，4.9折（原價45元、特價22元）
◾小農拿鐵6杯199元， 6折（原價55元、特價33元）