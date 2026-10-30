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本季轉戰沙加緬度國王隊的西蒙斯（Ben Simmons），在季前訓練中不幸遭遇右腳阿基里斯腱撕裂重傷並已完成手術，預計本賽季將直接報銷。然而，面對這記沉重的打擊，西蒙斯並未氣餒，他在接受《Andscape》名記斯皮爾斯（Marc J. Spears）專訪時自封是籃球場上獨一無二的獨角獸：「我不是一個普通的球員。」現年30歲的西蒙斯是在10月18日的團隊訓練中不慎撕裂右腳阿基里斯腱，並於兩天後迅速接受手術治療。這次重傷讓他原本企圖在國王隊重新證明自己的賽季提前告吹。儘管復健之路漫長且艱辛，西蒙斯對自己的籃球天賦依然信心十足：「我完全有能力在這個聯盟打球，我天生就是為了這個舞台而生的。」西蒙斯自信滿滿地說：「我不是一個普通的球員。從我的比賽方式來看，我就像是一隻『獨角獸』，跟一般的球員完全不同。我不知道該怎麼精準形容，但我確實感覺自己和大多數人非常不一樣。」雖然「獨角獸」的說法似乎有點過譽，但西蒙斯強調這並非自傲或自封聯盟最強，而是肯定自己集身材、傳球視野與防守能力於一身的特殊球風，這份信念也是支持他走過漫長復健的最大動力。根據報導，西蒙斯計畫留在沙加緬度進行所有的復健療程。對於國王球團在第一時間給予的支持，西蒙斯表達了深深的感激，大讚國王管理層、教練團以及隊友們在他受傷後給予的無微不至關懷，這讓他能在溫暖且堅定的環境下專心面對復原挑戰。