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CFO不敵KC 被直落二淘汰

▲台灣電競戰隊CFO結束了今年《英雄聯盟》世界賽之旅。（圖／lolesports flickr）

CFO感謝大家支持 中國內戰由TES晉級八強

▲中國戰隊TES選手369展現壓制力，帶著TES進軍八強。（圖／lolesports flickr）

2026年《英雄聯盟》世界賽瑞士賽進入火熱階段，來自台灣的戰隊CFO今（30）日凌晨4點迎戰歐洲賽區KC，進入淘汰的BO3生死戰，不料CFO在首局就遭到輾壓落敗，第二局被KC逆轉，以1勝3敗的成績離開本屆世界賽，無緣晉級八強。另外中國TES、BLG內戰，TES讓一追二取得勝利，成為繼GEN、DK、T1、IG後，第5支進入八強的隊伍。今（30）日凌晨4點，CFO在1勝2敗組別迎戰歐洲賽區隊伍KC，只要落敗就會被淘汰，CFO在第一場比賽中，從前期就被KC輾壓，拉開經濟差距，CFO難以翻身，一路被KC壓著打，輸掉第一場比賽。第二場CFO拿下對線優勢角色，Doggo更是拿到首殺，在前期取得領先優勢，並把優勢擴大到4.5K，但可惜在中期團戰落敗，KC更是贏下巴龍團戰並吃掉巴龍，雙方經濟拉回平局，最終KC打了一波1換4，攻下CFO主堡，KC以2比0擊敗CFO。比賽結束後，CFO中路選手POUT在Threads發文表示，「對不起，我真的很想打好，但我還有很多不足的地方，謝謝大家一直以來的支持和鼓勵」，輔助Kino也表示，「乖仔，謝謝你們陪我做了六個月的夢」，許多粉絲們也在底下留言鼓勵選手，「你已經很棒了」、「你來救火已經很棒了」。在2勝1敗組別，TES、BLG進行中國賽區內戰，只要獲勝就能晉級，第一場比賽中，BLG靠著營運獲得領先優勢，並一路將優勢越滾越大，拿下第一場比賽勝利；第二場比賽雙方打得有來有往，最終TES贏下關鍵團戰，雙方戰成1比1平手；最後一場比賽，TES上路選手369展現強大壓制力，幫助隊伍拿下最終勝利，晉級八強賽事。