事實上，蔡康永過去因遭李敖逼問「你為什麼不結婚？你是不是GAY？」而首度坦承自己的性向，多年後他在節目中哭著訴說公開出櫃以來心情，並希望能向父母證明「我們並不是妖怪，可以很好的活在這裡。」

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▲蔡康永（如圖）成了台灣演藝圈首位出櫃的同志。（圖／資料照）

主持人蔡康永近日因參與政治活動而引發巨大風波，甚至遭中國抵制，昨（29）日他現身王偉忠的廣播節目，談及突然參加政治活動的原因，坦承是因為日前西門町同志酒吧被抄，認為如果自己不站出來「是要讓年輕人被壓迫死嗎？」回顧當年蔡康永出櫃的歷程，2001年與李敖同台時，他遭對方逼問「你為什麼不結婚？你是不是GAY？你是不是GAY？」讓現場氣氛一度有些尷尬，他當時笑著高EQ回應：「你這是《真情指數》節目嗎？你套出我的真話來有什麼好處？你要介紹人給我嗎？」兩人交談過程中也曝光了蔡康永的性向，引起媒體一連串報導。成了台灣演藝圈首位出櫃的同志，蔡康永面對外界的議論，一直保持正向的態度，強調：「從來沒有躲在櫃子裡過，我是個幸運的人，這個世界並沒有怎麼壓迫過我，多謝老天保佑。」然而，2015年蔡康永在《奇葩說》中談及出櫃後的心情，坦言笑著的背後藏了很深的孤單，他說在這條路上其實很希望能夠擁有更多同伴，不要每次提到類似題目時，「只能亮出我一個人是活著的人。」蔡康永坦言自己表明性向後，有不少藝人向他徵詢意見「該不該出櫃」，這讓他忍不住哽咽表示，必須讓那些爸媽看看出櫃並不會死掉，「不是每個出櫃的人都被社會逼到陰暗的角落，站在我的立場，希望他們爽爽快快出櫃，讓所有粉絲大驚失色，原來他們愛過的偶像曾隱藏自己，但現在坦承了；但站在理性的立場，我會攔著他們說，我們不要這樣做，或者再等半年，等你冷靜下來我們再來商量這件事。」蔡康永直言，自己能做到的只是證明給那些爸媽看，「我們並不是妖怪，可以很好的活在這裡。」當走到頂尖時能讓父母放心，原來我的小孩有天也能這麼傑出，無奈很多人根本走不到這一步。蔡康永吐露矛盾心情表示，如果鼓勵大家勇敢出櫃，但事後他卻照顧不了他們，因此希望大家能更坦率面對自己，「越多人出櫃，這櫃子就越不容易存在。」一席話讓眾人聽哭。這次蔡康永再度為了同志們捲入政治風波，他在節目中親自承認，因台灣同志圈並沒有大家想的友善，如果自己不站出來「是要讓年輕人被壓迫死嗎？」蔡康永直言雖然台灣相對於其他國家，確實是比較同性戀友善，但出櫃的代價太大了，「會演不了偶像劇、對不起粉絲、還會被指責為不好的示範。這股壓迫從來沒消失過」，擔心如果有一天自己不在了，不該讓社會風氣退回到當年，才覺得自己必須好好地站在原地，成為同志人士們的底氣。