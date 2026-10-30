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38歲台灣女子井雲蓉19日陳屍日本山梨縣富士河口湖町飯店房內，案情出現新轉折。日本山梨電視台（UTY）29日報導，以涉嫌違反《銃刀法》被捕的同團27歲台灣女子楊閔涵，最新向警方供稱，自己「是為了輕生才來日本的」，「原本想自殺，卻被阻止，結果刀子刺中了對方」。不過，日本警方認為，她的說法和現場狀況有矛盾，正審慎查證。據UTY報導，日本調查相關人士透露，楊嫌接受調查時，大致上供稱「我是為了自殺才來日本的」，以及「原本想自殺，卻遭到阻止，結果刀子刺中了對方」。另有日媒報導，楊嫌被捕後曾向警方表示，自己當時很慌亂，「回過神來時，發現那名女性的脖子上已經插著一把刀」。這是案發以來，日本媒體首度報導楊嫌對井女死亡經過的說法。先前楊嫌只承認「持有刀具是事實」，並供稱和井女是在旅途中變熟，「因為想找她聊聊，所以去了她的房間」。不過，日本警方對楊嫌的說法存疑。UTY先前報導，楊嫌疑似曾前往井女的房間，而井女遺體被發現時，房內並沒有打鬥痕跡，死者身上也沒有抵抗傷。警方認為，楊嫌所說的「被阻止時發生拉扯」，和現場狀況有矛盾，正審慎查證她的供詞是否屬實。日本媒體先前也報導，楊嫌手腕上有疑似自己造成的割傷，警方正調查這些傷口是怎麼來的，以及和井女死亡是否有關。此外，楊嫌在案發前一天，曾獨自在山梨縣外的廚房用品店購買菜刀，當時接待她的店員形容，她「整個人很陰沉，好像在為某件事煩惱」。另一方面，台灣的台南地檢署已以共同殺人、詐欺取財未遂等罪，羈押井女的李姓丈夫。檢方指出，李男涉嫌和井女虛偽結婚、鼓吹她單獨赴日旅遊，並為她投保高額旅遊保險，保額共約新台幣3,000萬元（約1.45億日圓），也掌握李男和楊嫌有過接觸紀錄。楊嫌最新的「輕生被阻止」說法，若和台灣檢方掌握的「投保高額保險」「鼓吹單獨赴日」等事證對照，兩者之間的落差，也成為外界關注的疑點。日本山梨縣警先前已表示，將視情況和台灣當局交換情報。楊嫌19日被捕後，21日移送甲府地方檢察廳，依日本刑事程序，第一輪羈押期限約在10月底屆滿。日本檢方接下來是否延長羈押，或改以殺人罪再逮捕楊嫌，將是案情的關鍵。案件仍在調查中，李男和楊嫌都尚未被起訴或判刑，在判決確定前，任何人都應被推定為無罪。