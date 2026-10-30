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▲阿翰當時說到忍不住爆哭，曾寶儀摸摸他的頭，給予安慰。（圖／翻攝自YouTube＠SELF PICK）

▲阿翰日前才扮成九天玄女，登上金鐘獎表演。（圖／翻攝自FB@阿翰po影片﻿）

網紅「阿翰」靠拍模仿影片走紅，在FB有125萬人追蹤，日前還登上金鐘獎表演，人氣持續攀升；但其實阿翰在求學階段曾遭遇霸凌，他上曾寶儀的節目《我們回家吧》提起這段往事，忍不住講到落淚。該片段如今又被粉絲挖出來分享，在Threads上吸引8萬多人按讚，許多網友也都忍不住心疼他的遭遇，直呼：「現在他能笑著做這些影片，內心真的很強大」。阿翰曾在《我們回家吧》跟曾寶儀分享自己遭霸凌的往事，他說小時候自己在班上還是孩子王，但當大家開始下課會衝到球場打籃球時，阿翰逐漸發現自己與其他男孩子的喜好不同，會被嘲笑是娘娘腔。同學甚至會故意在他說完話後，模仿他的聲音再說一次，故意嘲諷他。阿翰回憶當時的情況：「於是阿翰開始武裝自己，用模仿、搞笑來當保護色，藉此交朋友，但他內心又忍不住在想：「」阿翰說到激動處，忍不住放聲哭泣，可見童年創傷對他來說是嚴重打擊。也因為有過這些遭遇，阿翰說他日後拍模仿影片時，不論是在模仿哪個族群，都知道心裡要有底線，不能太過戲謔：「我永遠都會知道我自己應該要去抓好那個分寸，因為你是弱勢的時候，你是真的很痛苦的。」這段訪談內容如今又被網友挖出來回味，在Threads發文討論：「沒想到阿翰還有這樣的一段童年，聽了覺得很難過，莫名心跟著酸了起來」，該篇貼文目前獲得200多萬人次瀏覽、8萬人按讚，不少人都對阿翰的遭遇感同身受，紛紛留言：「阿翰的這段分享真的可以鼓勵到覺得自己被孤立，與眾不同的人，讓他知道自己可以，也真的很棒」、「能夠長成理解自己的大人真的很不容易」、「自己也曾經是被霸凌者，看到阿翰的遭遇，忍不住哭了」。現年32歲的阿翰是花蓮人，畢業於國立臺北藝術大學動畫學系，2017年7月29日開始在YouTube上成立頻道，發佈第一支獨立創作的影片，以模仿「算命阿姨」爆紅。目前他的YouTube有95萬人訂閱，FB則有125萬人追蹤，知名的模仿角色除了九天玄女外，還有阮月嬌、房東阿姨、凜月等等。