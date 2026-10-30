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密爾瓦基釀酒人隊在2026年世界大賽4勝1敗戰勝坦帕灣光芒隊，勇奪隊史57年來首座世界大賽冠軍。然而，在沉浸於封王喜悅的慶祝現場，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）與陣中重砲手鮑爾斯（Jake Bauers）的一段私人對話影片在網路上瘋傳，墨菲甚至當面狠酸紐約洋基隊是「爛球隊」，痛批洋基球員「只為自己打球」，瞬間引爆熱議。這起爭議事件發生在釀酒人封王後的慶祝時刻。今年轉戰釀酒人迎來生涯大爆發的鮑爾斯，在第5戰9局下親自接殺最後一個出局數，隨後他在球場上找到總教練墨菲，並將這顆歷史性的「封王戰最後出局球」親手送給墨菲。兩人擁抱時，墨菲對即將在今年季後成為自由球員的鮑爾斯說道：「我真的為你感到自豪，兄弟。你接下來要拿到大合約暴富了。但記住，當你以前待在洋基那支『狗屎球隊』、所有人只為自己打球的時候……只要記住現在這種感覺，告訴他們『我們以前都是這樣打球的』。」影片曝光後迅速在社群媒體上引發討論。事實上，鮑爾斯曾在2023年效力於洋基隊84場，當時打擊率僅.202；但在轉投釀酒人後，本季他不僅繳出打擊率.266、26轟、86分打點與OPS .874的生涯最佳成績，更在國聯冠軍賽（NLCS）橫掃道奇的系列賽中獲選為MVP，成為釀酒人奪冠的核心功臣。這已不是洋基隊第一次在世界大賽期間遭冠軍隊伍痛批團隊文化。早在2024年世界大賽道奇隊擊敗洋基時，道奇老將凱利（Joe Kelly）與羅哈斯（Miguel Rojas）就曾公開嘲諷洋基隊「打球笨拙」且「守備很懶散」。如今墨菲的直言不諱，再次狠狠揭開了洋基隊長達17年無冠的文化痛處。向來有話直說的墨菲，本季極有機會連續獲得國聯最佳教練獎（Manager of the Year），他過去就曾因公開痛批球員跑壘不積極、或是暗酸對手而聞名。儘管洋基與墨菲雙方未在賽後對此做出正面回應，但這段流出的片段，無疑讓剛在美聯分區賽抱憾出局的洋基球迷心中再添一把火。