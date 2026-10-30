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「2026台北設計獎」頒獎典禮昨登場，卻傳出二度出包，包含台北市政府公布的官方活動照片，竟將獲獎賴姓設計師腰間佩戴的「洋流」飄帶修掉，而頒獎典禮開場影片的音樂，出現「audio jungle」的音訊，等同未購買音樂版權。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（30）日直呼，廠商到底要怎麼樣做出這樣的疏失？他覺得蠻奇特的。對於修掉設計師的飄帶，北市府產業發展局回應，經查是執行廠商在照片整理及編修過程中的作業疏失，已要求立即更正、恢復原始照片並向當事人致歉，並說明事件原因及後續改善措施；至於配樂使用「試用版配樂」，等同未購買音樂版權，北市府合作動畫公司則道歉，稱是因為最後一刻微調誤用。對於北市府出包，沈伯洋上午在立法院受訪時回應，廠商到底要怎麼樣做出這樣的疏失？他覺得蠻奇特的，市政府現在面對批評或是建議，不是抹消就看不到，這樣的方式確實有點可惜。至於設計獎典禮音樂竟未購買版權，沈伯洋坦言，這件事情他不知道，但如果屬實，對於版權意識要特別注意，畢竟上次競選影片也有發生類似狀況，這方面政府要做好榜樣。另外，藍營側翼在社群上瘋傳一份錄音檔，內容是AI深偽沈伯洋聲音自稱收回扣、吸毒。沈伯洋強調，這已經是近期不曉得第幾支影片，之前也有一些抹黃影片有提告，轉傳的人有道歉，他們也跟檢察官說願意原諒，後來是緩起訴。沈伯洋直言，現在越來越多，一樣會採取法律行動，希望遏止氾濫的AI造謠影片，很多是境外製作的影片，但台灣人轉傳，請大家注意轉傳也有相關刑事責任。