河口湖命案持續引發關注，涉嫌殺害同團旅客的女嫌楊閔涵若在日本遭判刑，返台後是否還得再次服刑？律師林智群表示，依台灣《刑法》規定，國人在海外犯下符合條件的重罪，即使已經外國法院判決，返台仍可能面臨起訴及審判，但可依法扣除部分已在國外執行的刑期。他舉例，若日本判15年、台灣判20年，楊女返台後仍可能需要再服刑5年。
河口湖命案持續偵辦 楊閔涵涉殺人待日本司法釐清
38歲井姓女子10月17日跟團前往日本旅遊，19日被發現陳屍在山梨縣河口湖一間飯店客房內，同團27歲楊閔涵當時也在現場。日本警方先依涉嫌違反《銃刀法》逮捕楊女，後續持續調查她是否涉及殺人案。
另一方面，死者丈夫李碩彬也因涉嫌與楊女共謀殺妻詐保，於24日返台時遭逮捕，26日經法院裁定羈押禁見，全案仍由檢警持續追查。
日本判15年、台灣判20年 林智群：仍可能須補服5年
針對楊女未來的司法處置，林智群律師在臉書發文分析，假設楊女在日本因殺人罪遭判15年，服刑後返回台灣，仍可能因殺人屬於3年以上重罪，由台灣地檢署提起公訴，再由法院進行審理。
林智群進一步引用《刑法》第9條指出，同一行為即使已經外國法院判決確定，台灣仍得依法處斷；但若已在國外執行全部或部分刑罰，得免除全部或部分刑期。
他以日本判15年、台灣判20年為例，若法院認定可免除已在日本執行的15年，返台後仍可能需要再服刑5年，實際執行方式則須由法院依法認定。
此外，林智群也針對案件目前揭露的細節提出質疑，認為若相關情節屬實，涉案各方都有值得釐清之處。同時批評，楊女不應因報酬而涉入殺人，李男企圖透過保險金獲利的做法也令人難以理解。
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38歲井姓女子10月17日跟團前往日本旅遊，19日被發現陳屍在山梨縣河口湖一間飯店客房內，同團27歲楊閔涵當時也在現場。日本警方先依涉嫌違反《銃刀法》逮捕楊女，後續持續調查她是否涉及殺人案。
另一方面，死者丈夫李碩彬也因涉嫌與楊女共謀殺妻詐保，於24日返台時遭逮捕，26日經法院裁定羈押禁見，全案仍由檢警持續追查。
針對楊女未來的司法處置，林智群律師在臉書發文分析，假設楊女在日本因殺人罪遭判15年，服刑後返回台灣，仍可能因殺人屬於3年以上重罪，由台灣地檢署提起公訴，再由法院進行審理。
林智群進一步引用《刑法》第9條指出，同一行為即使已經外國法院判決確定，台灣仍得依法處斷；但若已在國外執行全部或部分刑罰，得免除全部或部分刑期。
他以日本判15年、台灣判20年為例，若法院認定可免除已在日本執行的15年，返台後仍可能需要再服刑5年，實際執行方式則須由法院依法認定。
此外，林智群也針對案件目前揭露的細節提出質疑，認為若相關情節屬實，涉案各方都有值得釐清之處。同時批評，楊女不應因報酬而涉入殺人，李男企圖透過保險金獲利的做法也令人難以理解。