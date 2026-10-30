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根據《Sox Prospects》記者帕克（Andrew Parker）報導，波士頓紅襪隊已將25歲的台灣內野手鄭宗哲交易至底特律老虎隊，換取部分現金。鄭宗哲將直接進入老虎隊的40人名單中，由於他的小聯盟選擇權已經耗盡，若能在休賽季順利留在40人名單內，明年春訓將在底特律全力爭取大聯盟預備球員席位，有望與同樣效力老虎的李灝宇共同拚進大聯盟。現年25歲的鄭宗哲今年2月被紅襪隊從國民隊的指定讓渡名單中撿走，隨後在紅襪隊的大聯盟名單中待了一個月。期間他主要頂替游擊位置，共獲得13場先發機會，在44個打席中敲出包含1支二壘安打在內的安打，在大聯盟繳出2成56的打擊率。鄭宗哲絕大部分時間效力於紅襪3A，在3A繳出場均.241/.345/.390的打擊三圍，並轟出8支全壘打。球探報告指出，鄭宗哲擁有極佳的本壘板紀律與選球耐心，在3A獲得高達14%的保送率，加上內野多個位置優異且穩定的防守能力，一直被看好能在大聯盟扮演稱職的工具人角色。由於大聯盟規定各隊必須在近期將40人名單整理至標準人數，紅襪隊先前已將外野手伊頓（Nate Eaton）交易至運動家隊，加上先發投手葛瑞（Sonny Gray）預計拒絕共同選擇權進入自由市場，紅襪順勢將沒有選擇權的鄭宗哲交易給老虎換取現金。對老虎隊而言，獲得鄭宗哲能為內野防線增添極具高選球品質與守備保險的即戰力深度。由於鄭宗哲已無法隨意被下放小聯盟，這場交易也為他在底特律開啟了全新的競爭契機，期待他能在明年春訓打出好成績，攜手李灝宇在大聯盟開季名單中佔有一席之地。