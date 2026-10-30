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知名作家蔡康永昨表態，參加政治活動的關鍵導火線，是因為西門町同志酒吧被北市警搜索，更說如果自己不站出來「是要讓年輕人被壓迫死嗎？」警政署的上層直屬機關內政部長劉世芳今（30）日重申，台灣是多元民主社會，警方執法一定要按照相關規定處理，北市警局和警員都有受到一定懲處，未來會努力加強和改善警察職權行使的教育。不過針對民眾質疑，懲處兩支申誡不痛不癢，可以功過相抵，劉則澄清警政署規定相當嚴格，「我們認為我們是公平的」。劉世芳今赴立法院接受質詢，會前被問到蔡康永表態，北市警搜索西門町同志酒吧事件是他站出的原因，北市警目前面對外界質疑仍沒有正面說明，甚至說謊稱「被帶走的人都是自願」，但民眾影片中員警卻是威脅帶回去。劉世芳則說，台北市警局已按照內部相關規定報到警政署，內政部還是重申，台灣是一個多元民主的社會，警察執法一定要按照《刑偵法》或是相關的規定來處理。包括台北市警局跟相關警員都有受到一定的懲處。但是未來要強化執勤人員對於性別平等的教育，或是對於警察職權行使的教育上，有一定程度需要加強跟改善，會朝著這方面來努力。針對外界質疑，員警僅被處2支申誡，根本不痛不癢，甚至可以功過相抵。劉世芳則表示，這跟警政署了解的不太一樣，警政署有警政署的規定，且這個規定相當嚴格，「我們認為我們是公平的」。