一年一度萬聖節狂歡來襲，全台各大主題樂園與度假園區紛紛祭出超狂萬聖限定優惠！《NOWNEWS今日新聞》精選全台 7 大遊樂園好康攻略，包括小人國 18 歲以下穿黑衣直接「0元免費入園」、劍湖山與六福村變裝破盤價，還有溪頭妖怪村與九九峰魔法村等精彩活動，變裝標準與門票優惠一次看懂。
🟡小人國穿黑衣免費玩，劍湖山變裝299元
小人國主題樂園：萬聖檔期壓軸推出「2026萬聖黑旋風」，指定活動日（10 月 31 日、11 月 1 日）祭出破盤優惠。18 歲以下只要全身穿著黑色達 80% 以上，現場出示身分證或健保卡即可「免費入園」（原價 1,050 元直接現省）；19 歲以上黑色穿搭達標亦享 490 元優惠（上衣與下半身純黑需各達 80%，帽子、鞋襪、配件不列入，深藍與鐵灰不算純黑）。此外，18 歲以下出示合格之「競技型旋轉陀螺」，亦可享 1 人免費入園（每日限量 128 名）。
雲林劍湖山世界：即日起至 11 月 1 日舉辦「萬聖怪奇派對」，凡穿著萬聖節裝扮或動漫 Cosplay 入園，且全身變裝面積達 70% 以上，即享「299元」全日暢玩超殺優惠（原價 999 元）。每日下午 15:30 於擎天飛梭至幸福摩天輪前更有萬聖限定大秀《萬聖怪奇派對》（每週二休演）。
🟡六福村墓碑鎮十週年，變裝入園享超值優惠
新竹六福村主題遊樂園：年度指標慶典《墓碑鎮十週年：決戰時刻》一路舉辦至 11 月 22 日，現場不僅有 5 米巨型鹿魔夜襲遊行，今年更驚喜打造「SNOOPY萬聖祭」超萌打卡場景。活動期間全身變裝面積達 70%（包含頭臉、上下身，且風格完整一致、不可與便服混搭）即享「萬聖主題變裝票 599 元」半價優惠；午後 13:00 後入園享午後票 699 元。若出示暴雪《暗黑破壞神 IV》遊戲角色畫面，更可享專屬 499 元優惠票價。
🟡麗寶搞怪遊行超熱鬧，義大萬聖派對抓糖果
台中麗寶樂園：即日起至 11 月 9 日推出「怪怪糖果研究所」萬聖搗蛋大遊行，每日於探索世界 POPA 歡樂王國至魔法森林展開熱鬧踩街，沿途帶來繽紛討糖互動，非常適合全家大小換裝同樂。
高雄義大遊樂世界：即日起至 11 月 15 日展開「2026骨感恐龍萬聖月」，祭出「全民驚魂 880 元」入園特惠，購票加碼贈送 150 元樂園商品餐飲抵用券（限當日於票亭領取並使用完畢，最後購票時間為 15:30）。此外，園區規劃抱龍摩天輪、恐龍快閃巡園，於指定商店單筆消費滿 300 元以上，還能參加「萬聖糖果一把抓」活動。
🟡溪頭妖怪村萬聖尋寶，九九峰魔法村刮好康
南投溪頭妖怪村：10 月 1 日至 10 月 31 日推出「精靈森林萬聖討糖去」，10 月 31 日當天下午 16:30 至 17:30 舉辦特別討糖大遊行，園區每日更常態規劃魔法氣球 DIY 與夜間尋寶大冒險活動。
南投九九峰園區（薰衣草森林）：整座園區化身為夢幻神祕的「萬聖魔法村」，10 月入園即贈「萬聖刮刮樂」（限量 5,000 份），最大獎項包含免費搭乘氦氣球體驗券及園區伴手禮購物金。
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小人國主題樂園：萬聖檔期壓軸推出「2026萬聖黑旋風」，指定活動日（10 月 31 日、11 月 1 日）祭出破盤優惠。18 歲以下只要全身穿著黑色達 80% 以上，現場出示身分證或健保卡即可「免費入園」（原價 1,050 元直接現省）；19 歲以上黑色穿搭達標亦享 490 元優惠（上衣與下半身純黑需各達 80%，帽子、鞋襪、配件不列入，深藍與鐵灰不算純黑）。此外，18 歲以下出示合格之「競技型旋轉陀螺」，亦可享 1 人免費入園（每日限量 128 名）。
🟡六福村墓碑鎮十週年，變裝入園享超值優惠
新竹六福村主題遊樂園：年度指標慶典《墓碑鎮十週年：決戰時刻》一路舉辦至 11 月 22 日，現場不僅有 5 米巨型鹿魔夜襲遊行，今年更驚喜打造「SNOOPY萬聖祭」超萌打卡場景。活動期間全身變裝面積達 70%（包含頭臉、上下身，且風格完整一致、不可與便服混搭）即享「萬聖主題變裝票 599 元」半價優惠；午後 13:00 後入園享午後票 699 元。若出示暴雪《暗黑破壞神 IV》遊戲角色畫面，更可享專屬 499 元優惠票價。
台中麗寶樂園：即日起至 11 月 9 日推出「怪怪糖果研究所」萬聖搗蛋大遊行，每日於探索世界 POPA 歡樂王國至魔法森林展開熱鬧踩街，沿途帶來繽紛討糖互動，非常適合全家大小換裝同樂。
高雄義大遊樂世界：即日起至 11 月 15 日展開「2026骨感恐龍萬聖月」，祭出「全民驚魂 880 元」入園特惠，購票加碼贈送 150 元樂園商品餐飲抵用券（限當日於票亭領取並使用完畢，最後購票時間為 15:30）。此外，園區規劃抱龍摩天輪、恐龍快閃巡園，於指定商店單筆消費滿 300 元以上，還能參加「萬聖糖果一把抓」活動。
南投溪頭妖怪村：10 月 1 日至 10 月 31 日推出「精靈森林萬聖討糖去」，10 月 31 日當天下午 16:30 至 17:30 舉辦特別討糖大遊行，園區每日更常態規劃魔法氣球 DIY 與夜間尋寶大冒險活動。
南投九九峰園區（薰衣草森林）：整座園區化身為夢幻神祕的「萬聖魔法村」，10 月入園即贈「萬聖刮刮樂」（限量 5,000 份），最大獎項包含免費搭乘氦氣球體驗券及園區伴手禮購物金。