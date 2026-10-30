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遭藍營支持者瘋狂洗版 莊淑芬二度回應仍難平息

游淑慧也遭網友反嗆 質疑藍營協助散播又撇責

網路近日瘋傳一張仿效電影《周處除三害》構圖的「萬安除三害」競選海報，將台北市長蔣萬安塑造成持槍的「除害英雄」，引爆抄襲爭議。金鐘名導王小棣、奧美共同創辦人莊淑芬等人先後發聲批評，卻也引來國民黨台北市議員游淑慧反擊，質疑相關指控未經查證。莊淑芬隨後遭大批藍營支持者留言攻擊，兩度發文回應並致歉，最終刪除相關貼文、關閉社群帳號，事件持續延燒。莊淑芬28日晚間在社群平台發文表示，在廣告產業中，抄襲沒有容身之地，並批評若一個城市首長為了選舉而大剌剌抄襲電影海報，相關創意團隊就應該被檢舉、開除。相關言論曝光後，游淑慧昨（29）日上午隨即發文反擊，認知作戰越來越多，不查不問就定罪，不叫正義，叫偏聽偏見。游淑慧指出，台北市政府並沒有新聞局這個機關，質疑這麼明顯的破綻，難道身為「廣告女王」的莊淑芬都不知道？她更嘆氣直呼：「只是盼有社會聲望和影響力的人士們：您們的言論影響力越大，查證的責任就越重。」同時她也強調，一旦錯怪無辜，造成他人的名譽傷害也越大，請珍惜自己的公信力，更應對自己的言論負責。莊淑芬的貼文下方隨即湧入大量藍營支持者留言，質疑她是否查證過海報來源，甚至要求她向蔣萬安團隊道歉。面對外界批評，莊淑芬再度發文表示，自己只是從品牌維護的角度出發，並無意參與選舉紛爭，此外，她也重申：「抄襲，從某個角度看，也是最大的稱讚。原創者，不妨寬容以對。但是，再說一次，抄襲從來不是王道。」然而，相關回應仍未讓爭議平息，游淑慧接著發文指控，莊淑芬雖然改變說法，卻沒有針對未經查證便影射蔣萬安或其團隊抄襲電影海報一事道歉。她並批評，莊淑芬避重就輕，不應以「小市民」自居，身為廣告傳播界的重要人物，擁有豐富的人脈、專業與傳播經驗，更應該懂得查證的重要。在持續遭到網友留言攻擊後，莊淑芬最終再度致歉，坦言：「無論海報來自何方製作，本人在發言之前，理當再求證，或詢問相關單位，對此深感抱歉。」她表示，目前相關廣告已撤除，希望事件就此告一段落，並感謝所有朋友的關心、詢問和指教。如今相關貼文已刪除，社群帳號也已關閉。不過，風波並未隨著莊淑芬道歉、關閉帳號而落幕。在游淑慧的兩篇臉書貼文下方，同樣出現不少網友留言反擊，質疑藍營支持者早在海報流傳初期就曾大量轉發、協助散播，直到被檢舉涉及抄襲，才開始強調與官方無關，認為藍營應該在第一時間遏止這種歪風，並約束支持者或網軍；也有人質疑，游淑慧是否藉由追打莊淑芬，試圖轉移海報抄襲爭議的焦點。留言區還出現「沒有抄襲海報，那有沒有抄襲其他的？」、「所以你也不知道來源，就隨意影射圖片中的政治人物知道來源為何？」等質疑，甚至有人將矛頭指向其他藍營人士「游議員，那你要不要評論一下葛博士公然鬼扯關於網站的事情？」、「貴黨羅智強和徐巧芯委員，每天的作為不是潑髒水，那什麼才叫做潑髒水！」