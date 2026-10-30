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▲全聯日常備菜推薦「進口馬鈴薯（約200g／粒）」原價22元，2粒特價只要28元。（圖／全聯提供）

▲大全聯紅蘿蔔39元！豬里肌肉每台斤便宜60.6元。（圖／翻攝自大全聯官網pxmart.com.tw）

週末採買生鮮、補貨省錢了！全聯、大全聯本週末（10/30）起接力推出生鮮優惠，全聯10月31日至11月2日祭出週末限定特價，進口馬鈴薯2粒只要28元、紐西蘭富士蘋果5粒99元，還有豬五花肉條每100克40元、白刺蝦一盒89元；大全聯則自10月30日至11月2日推出限時優惠，白蝦仁現省111元，豬里肌肉塊每台斤便宜60.6元，另有鱸魚排、牛肋條及布丁等好康。《NOWNEWS》整理全聯、大全聯最新生鮮、肉品、海鮮及熟食優惠一次10月24日至10月31日，到全聯門市喊出通關密語「不給糖就搗蛋」，即可免費獲得限量乖乖軟糖一顆（每人限領1顆，數量有限，送完為止）。◾「進口馬鈴薯（約200g/粒）」原價22元，2粒特價只要28元◾「紐西蘭富士蘋果#90（約180g/粒）」5粒特價99元，平均每粒不到20元◾「豬五花肉條（帶皮）」特價40元/100g◾「白刺蝦（250g/盒）」特價89元◾「美味堂 油雞胸（產銷履歷)，(2入/約460g/盒）」特價129元◾「READ BREAD 草莓夾心麵包（約120g）」特價19元◾「We Sweet大理石蜂蜜蛋糕（210g）」特價49元◾「台灣青椒（約600g/袋）」特價79元◾「台灣紅蘿蔔（約1kg/袋）」特價39元◾「台灣高接梨2入盒（約800g/盒）」特價119元◾魚肉推薦「鱸魚排（500g/包）」特價199元◾「冷藏豬里肌火鍋片大包裝」216元/台斤◾「冷藏雞里肌肉大包裝」特價120元/台斤◾「美國冷凍牛肋條（直採）」特價46.9元/100g◾「味噌燒肉」10/30～11/2，特價104元/條◾「香蒜丹麥條」特價28元◾「鮮奶燒烤布丁4入（160g×4入）」特價99元，平均每入不到25元